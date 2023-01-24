柯文哲到三重送發財金　侯友宜：歡迎大家都來新北

▲侯友宜初三至鶯歌北鶯公園走春。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今一早安排至鶯歌北鶯公園走春行程，媒體問到，副總總賴清德今天往南走春、柯文哲也到新北發發財金，未來侯是否也會全台走透透？侯說，感謝越多人到新北市廟宇祈福，不只柯文哲，其他朋友也都歡迎來新北。

侯友宜今日安排唯一一場走春活動，他提到，大年初三他特別挑附近郊區走一走，也建議民眾可以挑一個近郊走走，讓家人能夠有健康快樂的心情，也呼吸新鮮空氣讓自己身體更好，建議市民可以挑一個漂亮的步道走春，不過今天溫度下降中，防寒機制要做好，呼籲民眾要做好保暖。

媒體問到，挑北鶯公園步道要爬樓梯，是要登高望遠嗎？侯說，他每天都會運動，運動才會讓自己身體健康，走山爬步道呼吸新鮮空氣可以欣賞美麗的山景，用健康的心情好好努力工作，開心欣賞美麗的風景。

媒體追問，賴清德往南走春、柯文哲也到新北發發財金，侯是否也會安排台走透透?侯友宜說，新北就像台灣縮影，有山、有海、有不一樣的宗教信仰，他會在新北為市民集氣祝福，順便拜年外，也了解各地方建設，感恩越多人到新北市廟宇祈福，越多人到新北風景區走走，就可以帶動休閒產業，歡迎大家都來新北，不只柯文哲，其他朋友他也歡迎。

