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閃黃燈停車「下秒被硬插」她氣炸！老司機搖頭不挺：方向錯了

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

▲後方車輛直接插入。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

過年期間，家家戶戶出門玩樂走春，停車格一位難求，一名女網友表示，已經打了雙黃燈，準備停進路邊的停車格，沒想到被後方汽車直接插入，停在他要停的車位，讓她氣炸直呼「臉皮比牆還厚」。貼文一出，掀起兩派網友論戰，釣出老司機曝正確開法。

「大年初三真的是讓我開了人生眼界！」女網友在臉書「爆怨公社」發文，大年初三開車出去走春，看到一格停車位，往前開了一點後打了雙黃燈，正準備要倒車停車時，後方有輛汽車直接直直插入，讓她超傻眼，「明明已經閃黃燈，準備路邊倒車停車，就是有這種臉皮比牆還厚的，硬是要給人插隊」。

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過年期間，原PO不想爆粗口，「就祝你們『臭豆腐吃到瘋狂烙賽』」，停車格直接被搶走，對方還也沒有任何表示，「真心覺得你們超強，人家在看了還能若無其事，最後再祝你們『以後每停車必被插隊唷』 啾咪」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

▲原PO解釋，為何停在車格的前方。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文一出，有網友留言罵，「台灣鯛出沒時間都是在過年期間」、「果然不要臉的天下無敵」。但也有人認為，原PO應該停在車格後面，而且空格太大，容易誤會，「實際情況我不知道，但就這個樣子的位子與這種停車空間的距離，我看到也是直接插...為什麼要倒車停」、「那妳就是過頭了啊，不然就是停太慢」、「老實講在停車格前面閃燈在等，常常都會被以為是暫停車」。

原PO在留言區解釋，當時有兩輛車要開出來，所以才會將車子往前開，怎料被後方車子被插隊了。就有老司機指出，遇到這種情況要在後方等，不應該開到前方，「正常在後方等車走，不是到前方再往後退，而且這樣的做法也容易造成車禍」、「即便有車也不會停在離開人的前方等他出來，都是停在後面，第一，對方也比較好出來，第二，你能直接稍微車頭進去就不會被佔了」。

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