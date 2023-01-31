教召中獎！他再查一次怒開噴「當我沒事幹？」　結果臉腫了

▲原PO發現召訓期間變了。示意圖，與本文無關。（圖／軍聞社）

記者曾筠淇／綜合報導

自112年第2季起（4月起），國防部將依各軍種需求，區分14天教召3梯次、5至7天教召70梯次，開放報名志願參加教召。而近日則有網友發文直呼，他的召訓期間本來在3月底，豈料行事曆都排好了，時間竟突然改到5月，「當我沒事幹？」不過文章曝光後，多數網友則持不同看法。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，他前陣子透過教召系統，得知自己的召訓期間為3月25日至31日，所以他便提前告訴公司，並將行事曆都排好了，不料近日上系統查詢，卻發現時間改了。

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從原PO貼出的照片可見，他的召訓期間變成5月6日至12日，因此他便不滿直呼，「你現在改5月，當我沒事幹？沒家要養？說改就改！」值得注意的是，系統上其實有用紅字寫著，「系統顯示之召訓日期僅供參考，實際報到日期以教育召集令為主」。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文曝光後，多數網友都認為，「人家都特別用紅字標示了」、「僅供參考，這麼大字」、「貴公司排假也是挺特別的，一次排到兩個月後」、「為什麼不收到教召令再告知？公司又不能擋你，一定要讓你去」、「那個不準吧，收到單子才算」、「查只是參考，還是以紙本教召令為準」。還有網友表示，「有沒有一種可能，是3月教召一次、5月教召一次」、「國防部：沒改啊，是3、5月各一次」。

由於教召系統常被戲稱是「報名系統」，因此就有網友直呼「何必上去報名呢？」原PO則表示，提前查詢是因為要先告訴公司，「大公司都會要求查詢，以免人力缺乏」。