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旗津吃海產點9菜「前4道都冷的」　業者曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子和家人在春節期間前往高雄旗津旅遊，並在當地一間海產店點了5000元的合菜，沒想到前4道菜都是冷的，讓他氣到直接喊停不吃了。對此，業者表示，菜單前4道都是冷盤，先出菜是怕客人等太久，畢竟熱菜需要烹煮時間，出菜順序也有先告知，沒想到還是引起消費者不滿。

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲陳男抱怨旗津某海產店的5000元合菜，前4道竟然都是冷盤。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社，下同。）

陳男在臉書「爆怨公社」PO文表示，過年期間到高雄旗津遊玩，逛到海產街時，看到一位熱心小哥在發傳單，一家人剛好肚子餓了，就進去點了9菜1湯的5000元合菜，沒想到前4道菜清蒸沙蝦、壽司、清蒸魷魚、拼盤都是冷的，向老闆反映，對方隨即招待一盤烏魚子。

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陳男提到，當時他堅持只吃到第4道菜就好，老闆也退讓一步，最後只收3道菜和飲料的錢，他付了1630元便離開了，「麥茶跟蘋果西打必點，其他不推薦，那道清蒸石斑估計也是回收給下一桌客人享用了」。

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲陳男最後只付了1630元。

事發店家則回應，的確有不少菜是預先做好的，25日客人很多，過年這幾天更是達到一天破百桌的紀錄，但熱菜不可能事先做好，海鮮一定要現炒現煮，怕客人等太久，所以有菜就會先出，5000元合菜的菜單上前4道菜為四喜拼盤、鮑魚壽司、軟絲雙味、清蒸沙蝦，都是冷盤，出菜順序也都有先告知，沒想到還是引起客人不滿，提議幫換菜也被拒絕，他已經在當地經營30多年，如果品質不好，應該早就倒閉了。

對於消費者的抱怨和業者的回應，網友也分成兩派意見，一派人力挺消費者，認為「吃海鮮要去中洲，旗津就是風景區，風景區貴是正常的」、「學個乖，沒事別點合菜」、「過年期間很多餐廳因為人潮而降低了品質」；另一派人則覺得業者沒有錯，「海產店前4道菜都冷盤很正常，尤其是人多的時候，是第一次吃海產餐廳嗎」、「店家好像沒有什麼錯啊」、「海鮮做冷盤前菜正常，我的觀點，如果不想吃太多冷盤，可以事先跟店家溝通好要熟食」。

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