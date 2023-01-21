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致命異形驚現英國？她遛狗赫見詭異白骨　網一看嚇瘋：是抱面蟲

▲▼巴克上周末在海邊遛狗時，意外發現一具形狀詭異的遺骸。（圖／翻攝自Facebook）

▲巴克上周末在海邊遛狗時，意外發現一具形狀詭異的遺骸。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

英格蘭漢普郡（Hampshire）居民巴克（Julie Barker）上周在戈斯波特（Gosport）海灘遛狗時，意外發現地上出現一具仍保留皮膚的詭異遺骸，於是便將這個神秘動物拍下後分享到網路，沒想到竟引發網友熱議，有人甚至猜測，那可能是具外星人骸骨。

綜合外媒報導，巴克上周末帶著家中寵物狗到海邊散步時，突然發現地上出現一具動物骨骸。雖然這具遺體明顯已被棄置多時，但上面仍保有乾癟的皮膚，只是由於遺骸的形狀實在太詭異，讓巴克無法猜測其所屬物種，於是她便將遺體的照片拍下，上傳到網上希望網有人能為她解答疑問。

照片在網上曝光後，外型怪異的屍骨立刻吸引了眾多網友的注意，有人認為這可能是外星人的骸骨，但也有人覺得，牠可能是《異形》電影中虛構的外星生物「抱面蟲」（Facehugger）。抱面蟲是電影中最致命的異形。當牠偵測到附近有生物時，就會直接噴射出去抱住宿主的臉，導致對方窒息而死。

不過當地海洋生物學家費雷羅（Tim Ferrero）認為，這具遺骸應該是某種鰩科（Skates）或背棘鰩（Thornback ray）的屍體，只是牠翅膀狀的胸鰭在海中被咬去，所以才呈現如此怪異的形狀。

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