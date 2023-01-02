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爸媽幫兒準備2間房「找女兒討頭期」　她氣炸：我連喇叭鎖都沒

爸媽重男輕女，女兒崩潰。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲爸媽重男輕女，女兒崩潰。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

「重男輕女還要孝順嗎？」一名女網友抱怨，爸媽覺得自己照顧長輩理所當然，因為2人辛苦把孩子養大，但對2個兒子卻是不同態度，「我爸媽在我哥哥弟弟出社會時就各準備了一棟房子，價值也都不是太便宜的，而我連個喇叭鎖都沒有，他們卻跟我要了兩間房子的頭期款」，明顯的差別待遇讓她相當崩潰。

原PO在網路論壇Dcard發文，「我還算是挺會唸書的人，不是聰明是努力，因為我想要好到讓人驕傲，所以我考上了很不錯的學校，但我爸媽就一句沒錢，所以不讓我去報到。而我的哥哥弟弟都讀了後段成績的大學，甚至延畢，我爸媽在所不惜的把錢砸下去，說了沒讀大學沒未來、沒前途，我呢？他們只說了，你想唸書自己賺，家裡沒錢栽培」。

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女網友提到，「我爸媽在我哥哥弟弟出社會時，就各準備了一棟房子，價值也都不是太便宜的，而我連個喇叭鎖都沒有，他們卻跟我要了兩間房子的頭期款。我就問了有我的名字嗎？他們說女兒是嫁出去的，但是有幫你保留房間，所以我也要跟著付錢！」

貼文曝光後，網友紛紛留言「看起來你應該有相當的經濟能力，那你為什麼不斷絕往來？以外人的觀點來看你這就是被人家當成ATM啊，沒栽培你卻要你養把錢都貢獻給家裡，還真是低投資高回報」、「你自己不會覺醒怪誰 ，連自己的想法都沒有，不敢為自己說話，這種愚孝，一輩子你就這樣被壓榨吧」。（圖／翻攝自Dcard）

▲女兒氣炸：我連喇叭鎖都沒。（圖／翻攝自Dcard）

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