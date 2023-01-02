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陳紫渝發送限量年曆…全台「里民」瘋搶　網路喊價破2千

陳紫渝今發送限量的2023年曆，有粉絲漏夜排隊只為與她合照簽名。（翻攝自鏡新聞）

圖文／鏡週刊

年僅24歲的新北市永和區永福里里長陳紫渝，因外型甜美引發網友關注，選前狂吸全台灣「里民」的支持，辦一場茶會竟成了粉絲見面會。如今她成功當選就職仍話題不斷，今（2日）發送2023年「紫渝年曆」，限量1,000份，一早就吸引許多支持者到場排隊瘋搶，隨後更在網路上發現有人竟開價破2千元兜售轉賣。  

「紫屬渝你」後援會特地為陳紫渝製作2023年專屬年曆。（翻攝自鏡新聞）

陳紫渝的高人氣讓她累積大票粉絲，甚至有支持者組成「紫屬渝你」後援會，為她製作2023年專屬年曆，提供1,000份讓陳紫渝當新年小禮發放給支持者，前200名還可以和她簽名、合照。

永福里長陳紫渝今發送2023年曆，吸引不少粉絲排隊瘋搶。（翻攝自陳紫渝／「紫屬渝你」Instagram）

排隊起點選在永和國中校門口，表訂上午9點才開始發號碼牌，但約6、7點左右就開始出現排隊人龍，就為了搶到陳紫渝的限量年曆以及前200名可以合照的機會，甚至還有來自台中的支持者受訪表示，自己前一天晚上就來卡位，只為了表達對陳紫渝的支持。

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一大早排隊要搶拿陳紫渝限量年曆的人龍蔓延上百公尺。（翻攝自鏡新聞）

發號碼牌前的排隊人潮就超過600多人，人龍圍繞著學校圍牆相當壯觀。而陳紫渝受訪時表示，本來沒有想到會這麼多人，因為今天早上永和的天空仍飄著毛毛細雨，「想說今天氣候不佳應該不會有什麼人來排」，結果人潮竟然如此踴躍，甚至連藝人恬娃也現身人群中，搶到和陳紫渝合照的機會。

藝人恬娃（右）也特地來排隊和陳紫渝合照索取年曆。（翻攝自鏡新聞）

陳紫渝感謝粉絲幫她成立後援會，並提供這樣的紀念品可以免費發送給大家，10點開始發放後，大約1個小時左右就被索取一空。然而在網路賣場蝦皮上面稍早卻發現，竟然有人拿了免費的簽名版年曆後，開出上千元來轉賣，就連陳紫渝的競選面紙盒也都有人賣，讓人不得不佩服正妹里長的魅力實在相當驚人。

網路上竟有人轉賣陳紫渝的限量年曆，就連面紙盒也可以賣到上千元。（翻攝自蝦皮）

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