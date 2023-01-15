貼文按讚數決定「安太座紅包金額」　作家曬匯款紀錄投降了

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貼文按讚數決定「安太座紅包金額」　藤井樹曬匯款紀錄投降了

作家吳子雲在臉書發起活動，以按讚數量決定安太座紅包金額，荷包因此損失慘重，讓網友笑翻。（本刊資料照、翻攝自吳子雲臉書）

圖文／鏡週刊

農曆過年不只要安太歲，也要懂得「安太座」上繳保護費，但迎接新年可別亂許願，否則就要跟知名作家吳子雲一樣荷包失血了。作家吳子雲（筆名藤井樹）日前在臉書PO文，放話貼文按讚的一半將會是今年安太座的紅包金額。誰知道大家只想看到血流成河，在眾多藍勾勾帳號加持響應下，一天內就累積了7.6萬個讚，嚇得吳子雲趕緊投降止血，昨晚（14日）馬上匯款8萬元紅包給老婆大人。

吳子雲13日晚間在臉書表示，去年因為安太座紅包數字是貼文按讚數的十分之一，只包了900多元害自己被老婆直接送醫復健，所以今年良心發現想搞點花樣，決定今年金額取按讚數的一半，截止時間訂在今晚（15日）9點，望粉絲們手下留情，「雖然本雲粉專沒多少人，但還是請小力一點。霸拖霸拖。」

作家吳子雲在臉書發起活動，以按讚數量決定安太座紅包金額，荷包因此損失慘重，貼文按讚數已累計9.6萬。（翻攝自吳子雲臉書）

結果貼文短短一天按讚數就直衝8萬，嚇得吳子雲不得不出面止血，昨晚PO文宣布投降，自嘲「這個故事告訴我們，不要覺得醫生、演員、議員和網路鄉民有同情心跟同理心，他們真的只想看到血流成河。」

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作家吳子雲在臉書發起活動，以按讚數量決定安太座紅包金額，荷包因此損失慘重，讓網友笑翻。（翻攝自吳子雲臉書）

「我先說，我投降。乾拎拿再不投降我就要去賣腎了！」吳子雲決定把昨晚7.6萬按讚數直接視為8萬，考量到再過一天按讚數很可能翻倍，因此很有guts馬上匯款8萬元給老婆，開玩笑表示自己高估大家的良心了。「明年我會想一個歪七扭八的方法來包紅包。現在請恕我要去喝幾杯，為我的荷包哀悼。而吳太太剛剛看到手機入帳通知笑得很開心。」

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