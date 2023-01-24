傳美眾院議長麥卡錫訪台　他曝美方目的：挑激大陸發動台海戰爭

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傳美眾院議長麥卡錫訪台　蔡正元曝美方目的：挑激大陸發動台海戰爭

▲▼ 美國共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）如願執起聯邦眾議院議長槌，成為美政壇排名第3的人物。（圖／路透）

▲美國聯邦眾議院新任議長麥卡錫。（圖／路透）

記者江采蓁／綜合報導

據傳美國聯邦眾議院新任議長麥卡錫今年春季將訪問台灣，五角大廈正為此預做準備。對此，前立委蔡正元24日就在臉書表示「歡迎麥卡錫訪台」，但他認為，美國方面透過麥卡錫訪台，目的在打台灣牌和台獨牌，挫損中國劃下紅線的威信，並挑激中國發動台海戰爭。

蔡正元表示，中美台的關係相當複雜，顯現高度「不穩定中的穩定」，很可能因各方的挑激測試，變成「穩定中的不穩定」。他認為，美國方面透過麥卡錫訪台，目的在打台灣牌和台獨牌，挫損中國劃下紅線的威信，並挑激中國發動台海戰爭，因爲美國認為利用台海戰爭徹底犧牲台灣，可以換得圍堵及削弱中國的機會。

蔡正元提到，台灣方面特別的是民進黨政府執政，認為雖然有美國眾議院議員裴洛西的前車之鑑，造成台灣人民對抗中保台失望，但若不斷利用美國刺激中國，不論是麥卡錫訪台或總統蔡英文訪美，對於推進台獨進程表，都可能有歷史性重大突破的機會，他分析，在極端的情況下，台灣人民還是會被迫選擇民進黨執政，就像烏克蘭人民被迫支持澤倫斯基。

此外，蔡正元指出，中國方面則會陷於兩難，裴洛西訪台後，表面上有軍機跨越中線、還有圍島演習搞得好像很盛大，但事前不敢武力阻擋裴洛西入台，事後中國暗中派出特使團赴美向前美國國務卿季辛吉等人請教，「如何緩解中美之間的衝突」，他認為，這表示中國還不想為台灣問題與美國翻臉對抗，問題是中國到底有多怕美國而已，在政治上中國是失利的。

蔡正元最後表示，這種三方面「不穩定的穩定」，就像歷史上發生過的事ㄧ樣，會有任一方面不斷測試穩定的底線，而麥卡錫訪台就是再一次的測試，看中國敢不敢武力阻擋麥卡錫入台，不敢的話也不過就是再演習ㄧ次而已。他提到，該來的總會來的，「到底中美台誰才是懦雞」，就大方接受測試，也就要大方歡迎麥卡錫訪台，看誰的手腳功夫剩下幾招。

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