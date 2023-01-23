蔡英文：台美貿易談判有進展　「要讓台灣農產品進入美國市場」

▲蔡英文與蔡培慧至南投縣名間鄉大賢宮參香。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者江采蓁／綜合報導

總統蔡英文23日與前立委蔡培慧至南投縣名間的大賢宮鄉參香，她提到，名間鄉盛產水果，而現在台美21世紀貿易倡議談判有進展，政府正在積極努力，為台灣農業打開更廣大的國際市場，讓台灣農產品進入美國市場。

蔡英文表示，名間鄉盛產水果，過去缺少農業灌溉用水，蔡培慧從擔任行政院中部聯合服務中心執行長，就積極跟農委會協調，爭取預算，改善灌溉用水系統。而她提到，面對今年度的經濟挑戰，政府已經在去年底召開國安會議，提出了很多項方案，其中一項方案，就是要全面、有系統地改善農村的基礎建設，包括灌溉系統，要讓農民朋友灌溉更方便，也帶動農業的發展。

蔡英文指出，現在台美21世紀貿易倡議談判有進展，政府正在積極努力，為台灣農業打開更廣大的國際市場，讓台灣農產品進入美國市場，更是最優先項目。她強調，中央政府有很多好的政策要推行，地方也要有好的立委，一起來配合執行，尤其，立委要能夠反映地方的需求，讓中央的資源，可以有效地挹注協助地方。

因此，蔡英文最後喊話，今年3月4日南投第二選區的立委補選，要懇請鄉親支持蔡培慧，相信蔡培慧一定會繼續為鄉親爭取更多重要的權益，帶動南投的發展！