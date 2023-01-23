初二才能回娘家？　侯友宜看3個前世情人溫情喊：想家就回來

▲新北市長侯友宜。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者皮心瑀／台北報導

大年初二按照習俗為回娘家的日子，但隨著社會發展，越來越多結婚的女性想要提早回家過年。新北市長侯友宜23日在臉書曝收到了一封「紅包情書」，分享自己擁有三個「前世情人」，他尊重傳統習俗與文化，但以一個父親的角色，只想對女兒說，「想家了，隨時回來」。

侯友宜說，最近在網路上，看到一個討論很熱烈的議題，就是媳婦為什麼只能在初二回娘家？以一個父親的角色，他只想對女兒說，或許有一天妳們也會組成另一個家庭，會有自己的新生活，但無論妳在哪裡、無論什麼時候，這裡永遠都是妳們的家，「想家了，隨時回來」。

侯友宜也提到，因為長年忙於公務，每到過年，他都會把握難得機會，在紅包上寫下對太太深深的感謝，以及對孩子們的鼓勵與叮嚀，藉此一年一度的紅包情書，傳達平日較少機會說出口的話。

侯友宜表示，如今，隨著孩子長大，各自有了工作，原本單向的紅包情書，也開始收到了回信，對他來說，這封孩子給的情書，內容物如何，完全不重要，因為，這是孩子用行動表達心意及印證成長的時刻，這就是為人父母最大的欣慰。

▲新北市長侯友宜曝今年收到一封「紅包情書」。（圖／翻攝侯友宜臉書）