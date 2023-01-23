2024大選郭台銘稱「讓神明決定」　侯友宜：謝謝神庇佑

▲侯友宜參拜先嗇宮。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

鴻海集團創辦人郭台銘昨天中午前往新北板橋慈惠宮、接雲寺參香祈福。對於是否參選2024總統，郭回應，「我問了神明，讓神明來做決定」。對此，新北市長侯友宜23日表示，每個人都有不同的宗教信仰，最重要的是為國為民祈福，抱著感恩的心，謝謝神明庇佑。

對於2024總統參戰人選，郭台銘昨天表示，誰能夠保持和平，誰能夠帶領台灣走向經濟的繁榮，誰能夠讓台灣的老百姓口袋更有錢，誰能夠杜絕貪污，心裡面都是老百姓期待的，「我問了神明，讓神明來做決定」。

侯友宜今被問到此事回應，自己現在是新北市市長，特別在大年初二來先嗇宮祈福，希望大家可以幸福、團結，也希望能夠祈福大家平安過好日子，用這樣的心期待市民安康、快樂的過好生活。

侯友宜強調，過年期間他都會到各宗教廟宇為市民祈福、集氣，希望新的一年可以平安過好年，今天是大年初二，也有很多人回到新北市、會到新北市拜拜，大家不分你我、不分族群，大家共好，來跟神明祈求，今年一定會是經濟蓬勃起飛，大家一起賺大錢。

媒體追問，郭台銘最近是否有對選總統一事起心動念？近期是否有與郭見面？侯說，郭董對於台灣智慧產業科技具有領導的貢獻，他為國為民努力做事，每個人在自己的角色扮演也不一樣，大家攜手合作，讓這塊土地更好。