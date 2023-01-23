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南消隊舉辦春節防火防災宣導　與古蹟走春民眾同樂互動

▲台南市消防局中正分隊至各大古蹟及百貨商圈等擺設防火宣導攤位，讓民眾在享受台南美食及古色古香之餘，也能學習防火知識，讓台南過年之旅滿載而歸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局中正分隊至各大古蹟及百貨商圈等擺設防火宣導攤位，讓民眾在享受台南美食及古色古香之餘，也能學習防火知識，讓台南過年之旅滿載而歸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節年假，觀光美食古都台南將湧入大量遊客，消防局中正分隊至轄內各大古蹟及百貨商圈等擺設防火宣導攤位，讓民眾在享受台南美食及古色古香之餘，也能學習防火知識，讓民眾的台南過年之旅滿載而歸。

過年期間中正分隊的宣導期程為1月23日至26日大年初二至初五下午2時至4時，分別至中西區百貨商場、轄內名勝古蹟「赤崁樓」、「孔廟」，以及「府中商圈」等人潮聚集眾多場所推廣防火防災知識，針對火災發生時的求生觀念、居家防火管理、住宅用火災警報器介紹、救護CPR技能操作、地震來臨時緊急應變、溺水時口訣叫叫伸拋划等等，進行多方面多主題性的宣導，也即時與來遊玩的旅客及小朋友們互動，引導其理解吸收後，透過簡單的問題問答來贈送精美小禮物，大小朋友們皆專注聆聽，踴躍回答問題，讓現場歡笑聲不斷。

▲台南市消防局中正分隊至各大古蹟及百貨商圈等擺設防火宣導攤位，讓民眾在享受台南美食及古色古香之餘，也能學習防火知識，讓台南過年之旅滿載而歸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第七大隊長黃輝林表示，春節團聚不可少，卻也是用火用電高峰期，最擔心人離火不熄，藉由春節走春的機會，向大小朋友宣導防火知識，回家檢查是否每間房間都有裝設住警器，「家有住警器，安全有保庇」，同時消防局局長李明峯也秉持著市長黃偉哲的施政理念，期望藉由大街小巷的消防宣導，吸引家長帶著孩子一同參與，讓家長孩童共同學習防火防災觀念，讓臺南市成為安全、宜居的韌性城市。

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