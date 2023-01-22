北漂族返鄉「捷運人潮消失」！車廂內只剩2、3人：正港台北人

▲板南線春節「人潮消失」。（圖／翻攝臉書／我是南港人）



記者柯振中／綜合報導

隨著北漂族返鄉過年，台北街頭變得相當冷清。家住南港的一名男子22日分享捷運板南線的照片，月台與車廂內空蕩蕩的照片，讓他直呼「少了北漂，捷運就是這樣」。

這名男子在「我是南港人」分享照片，他到捷運後山埤站搭車時，發現整個月台空蕩蕩的，讓他不禁直言「留在台北過年的，才是正港台北人」。而實際走進車廂後，裡面的旅客人數也相當稀疏，於是出言感嘆，「少了北漂，捷運就是這樣。」

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▼板南線「人潮消失術」，連車廂都空蕩蕩的。（圖／翻攝臉書／我是南港人）



除了這名男子以外，先前也有人在臉書社團「信義三兩事」分享，信義區平常人山人海，到了春節期間，北漂民眾返鄉後，整個街區空蕩蕩的，只剩零星的民眾逛街，平時車潮眾多的路段，也只有少數幾部車輛通行，看起來差了許多。

▲信義區人潮也變得十分稀疏。（圖／曾大賢授權引用）

這位住在信義區的民眾也直呼，「屬於真正台北人的年假來了，清新的空氣、寬闊的空間。」

信義區變空城以後，也有不少當地人出面回應，「蠻喜歡這樣的城市，復興南路都不會塞車」、「最喜歡這時候的台北，連捷運都有位置了」、「太喜歡了，終於安靜」、「這才是真正台北～最愛我們台北的過年」、「吃吃到飽不用排隊真的很舒服」、「沒什麼人的信義區過年，別有一番滋味。」