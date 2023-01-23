爸媽不在了！暖心嫂帶她回家過年　「哥哥家也是妳家」全看哭

▲嫂嫂要接原PO回家過年。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我前世一定是超級大善人，或者救了全宇宙，才有那麼好的嫂嫂！」一位女網友表示，嫂嫂在除夕前就說要接她回家過年，她本來婉拒道，「爸媽不在了，我沒有要回去，畢竟那是妳和哥哥的家。」但看到對方回的一番話，原PO瞬間超愧疚、感動落淚，其他網友也看哭，「這嫂子有種洋蔥，好暖好有愛！」

這位女網友今（23）日在「匿名2公社」貼出幾張對話截圖，「圖片是除夕之前，我和嫂嫂的對話，說完我一直在哭……」只見嫂嫂傳訊息問她，「妳除夕坐幾點的車？我讓哥哥去帶妳。」她則是婉拒，「嫂～爸媽不在了，我沒有要回去，畢竟那是妳和哥哥的家。」

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結果，嫂嫂就忍不住輕聲責備她，「妳說那是什麼話？妳哥哥的家也是妳的家，妳除夕不回來團圓，妳要去哪裡？」又告訴她，「不要一個人孤單的過年，家裡隨時歡迎妳回來，妳要記得，哥哥嫂嫂在哪裡，妳的家就在哪裡，就算妳結婚了，這裡還是妳的娘家，知道嗎？」

▲嫂嫂的話讓網友也感動哭了。（圖／翻攝自匿名2公社）

一番話瞬間讓原PO超愧疚，「嫂～對不起……」嫂嫂則暖回，「爸媽都不在了，妳又沒結婚，我們不保護妳，誰來保護妳？記得回來團圓知道嗎？」她也馬上一口答應，「好～我搶到車票再跟妳說。」嫂嫂便貼了一個親吻送愛心的可愛貼圖笑呼，「好，等妳回來。」

原PO還在文中分享更暖的嫂嫂，「初一，嫂嫂打電話回她娘家，跟她媽媽說『多整理一間房間，我帶我小姑回去，要不然只有她一個人在家而已』」，讓她的眼淚不禁一直掉下來，覺得自己前世一定是超級大善人，才有這麼好的嫂嫂。

貼文一出，4個小時累積超過7500個讚，網友紛紛看哭，「這樣的嫂嫂要當成媽媽來愛！」「這個嫂嫂好甜。」「真的會看哭耶！妳前世一定是超級英雄！」「妥妥的炫耀文。」「今年最感動的文。」「妳嫂子真的很好，可見妳也是一個非常好的人～妳嫂子才會如此疼妳。」「建議這不要匿名，讓大家知道妳嫂子有多溫暖。」「真正懂愛、超暖心的嫂子，這溫度爆表，可禦寒冬。」