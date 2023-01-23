　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

悶三年！陸春節5部電影破億　《流浪地球2》領跑打破22項紀錄

▲▼ 大陸兔年春節票房 。（圖／翻攝 百度）

▲ 大陸兔年春節票房大噴發，至今票房累積賣出19億元人民幣 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

揮別三年疫情，大陸春節變電影票房大噴發，一口氣上映7部新電影，題材覆蓋喜劇、科幻、懸疑、體育、動畫等，相比往年更加豐富多元。根據大陸《燈塔》專業版數據，目前總票房（含預售）突破19億元人民幣。目前兔年春節檔共有5部電影破億，票房冠軍是電影《流浪地球2》，僅僅18小時內賣出過5億好成績。

回顧疫情三年，大陸嚴格執行疫情防控，電影院經常配合政策關閉，好萊塢電影進不來，幾乎都是愛國愛黨的「紅色」電影當道。終於大陸電影市場迎來春天，隨著疫情解封朝向群體快速免疫，2023年元旦前後電影票房逐步復甦回溫，多部重量級作品陸續宣布進軍兔年春節檔。

▲▼ 大陸兔年春節票房 。（圖／翻攝 百度）

▲ 大陸兔年春節檔期表現最好的電影。（圖／翻攝 百度）

綜合陸媒報導評價稱，本次「黃金檔期」集結《流浪地球2》《滿江紅》《無名》《交換人生》《中國乒乓之絕地反擊》《熊出沒·伴我「熊芯」》《深海》7部新片。「陣容相比往年類型更多樣化，主創陣容和視效商業性也頗具亮點，總體票房表現被寄予厚望。」

根據《燈塔》專業版實時資料顯示，截至北京時間1月22日16時48分，2023年春節檔(1月21日至1月27日)總票房(含預售)突破19億元(人民幣，下同)，科幻大片《流浪地球2》首日暫時領跑，累積至今突破6億票房，上映首日打破22項紀錄，相較第一部《流浪地球》，從口碑來看，不少觀眾認為續集不負眾望。

▲▼ 大陸兔年春節票房 。（圖／翻攝 百度）

▲ 梁朝偉諜戰片票房緊追在後 。（圖／翻攝 百度）

張藝謀新片《滿江紅》，截至目前票房4.6億元，梁朝偉、王一博領銜主演的諜戰商業片《無名》也賣出約1.9億元票房，《熊出沒·伴我「熊芯」》這部動畫片目前以超1.6億元的票房緊隨《無名》，張小斐與雷佳音聯袂出演的《交換人生》是春節檔期唯一純喜劇影片，已於初一22日下午成功實現票房破億元。

報導引述國泰君安香港認為，春節檔對大陸電影復蘇具有重要指引意義。展望2023年春節檔，電影票價的上漲趨勢的確定性更高，預計2023年春節檔總票房有望突破人民幣80億元，預測春節檔的整體票房有望突破90億，換算高達400多萬台幣。

ET快訊
KID拍全家福「兒子突炸屎」！東區妹仔急伸手接　畫面全被拍
快訊／29歲警移靈回家了！　同事列隊敬禮淚喊：一路好走
快訊／台南白車落水四輪朝天！　3男2女險溺水
想默默退出LINE群組！過來人曝「最中肯1招」：免尷尬
快訊／高速撞死警！紅車全毀　毒蟲噴車外傷勢曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

泰國大象營「添購6頭大象」　陸官媒：為迎接年後「大量陸客」

悶三年！陸春節5部電影破億　《流浪地球2》領跑打破22項紀錄

胸痛1個多月！27歲男一照「2.4公分銀針直插肺」　淚吐淒慘經歷

親子黃河戲水「整群被沖走」　2死7失蹤「孩童求救畫面」曝光！

陸年後開放出團！　泰國、柬埔寨成最熱門目的地

離譜！陸遊客炫耀泰警接機　花7千泰銖「警車開道、幫提行李」

漠河零下53度又打破歷史紀錄　流淚瞬間結冰、出門10秒手凍麻

生存危機！陸汽車商苦熬車市「寒冬」　超4成門市閉店

想結婚狂給女友錢！他遭分手怒告「討回67萬」　原因卻被罵翻

日駐陸使館：簽證業務曾因疫情縮小　但早已「恢復正常」

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

酒駕女國道自撞釀2死9傷　被問「喝多少」低頭沉默

快訊／初一清晨國道嚴重火燒車！　5車追撞「統聯撞轎車」燃燒封閉

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

泰國大象營「添購6頭大象」　陸官媒：為迎接年後「大量陸客」

悶三年！陸春節5部電影破億　《流浪地球2》領跑打破22項紀錄

胸痛1個多月！27歲男一照「2.4公分銀針直插肺」　淚吐淒慘經歷

親子黃河戲水「整群被沖走」　2死7失蹤「孩童求救畫面」曝光！

陸年後開放出團！　泰國、柬埔寨成最熱門目的地

離譜！陸遊客炫耀泰警接機　花7千泰銖「警車開道、幫提行李」

漠河零下53度又打破歷史紀錄　流淚瞬間結冰、出門10秒手凍麻

生存危機！陸汽車商苦熬車市「寒冬」　超4成門市閉店

想結婚狂給女友錢！他遭分手怒告「討回67萬」　原因卻被罵翻

日駐陸使館：簽證業務曾因疫情縮小　但早已「恢復正常」

只賣咖啡不賣菜　台中第四市場日式太子樓建築成打卡熱點

房客半年沒繳電費！房東急問「能斷電嗎？」　台電解答

勇士17分領先還輸！跌到西區第10　柯瑞：每個人都需要提升

男方親友送禮　她現場一拆尬爆…「清潔大禮包」抹布刷子全湊齊

徐榛蔚、傅崐萁大年初一宮廟祈福　發送兔年限定福袋賀新

快訊／29歲警被撞死移靈回家了　同事列隊敬禮淚喊：一路好走

再增116例Omicron亞型變異株確診　境外移入「中國+69例」最多

連續13年！徐榛蔚偕傅崐萁慰勉高山警　關切中橫交通疏導勤務

真實案件更殘忍！盤點5部兇殺片　《梨泰院殺人事件》兇手狠刺9刀

過年大魚大肉熱量炸！營養師教飲食3妙招　內臟脂肪不超標

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

死法最慘的嬪妃！被製成「人骨琵琶」

陸春晚爆意外！急啟動所有預案

陸男娶白俄羅斯模特！甜喊「她很純樸」

親子黃河戲水「整群被沖走」　2死7失蹤

「男扮女」參賽？陸選手長髮近照曝光

清宮過年奇葩「陪睡」習俗

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

遊樂園大擺錘突當機…遊客慘倒掛高空直擊

炎上！保全驅小販縱火燒氣球爆巨焰

電動車返鄉排不到充電　8小時路程變15小時

女近視3000度…眼球變吹爆的氣球慘摘除

「軍中妖姬」復出？曾傳與多名中共高官有染

81歲欠債近1億！阿嬤擺攤賣羽絨衣全部還清

黑絲妹試穿「現場脫了」剩內衣　身分被起底

更多熱門

相關新聞

初二撞天恩日！一年只有15天　1招跟霉運說掰掰

初二撞天恩日！一年只有15天　1招跟霉運說掰掰

今天（1月23日）是初二，在農曆新年中，初二回娘家是過年的重要習俗，也被稱為「歸寧」或「回門」。對此，命理專家柯柏成特別分享，今年初二巧遇「天恩日」，是機會難得的好日子，靠著一招能夠甩開霉運。

爸媽不在了「嫂嫂帶她回家過年」　全看哭

爸媽不在了「嫂嫂帶她回家過年」　全看哭

北漂族返鄉捷運人潮消失！車廂內只剩2、3人

北漂族返鄉捷運人潮消失！車廂內只剩2、3人

春節期間南消五大搶救訓練不停歇

春節期間南消五大搶救訓練不停歇

消防員初一救火沒飯吃！行動餐車出動了

消防員初一救火沒飯吃！行動餐車出動了

關鍵字：

春節兔年電影大陸破億

讀者迴響

熱門新聞

即／首位2000萬元刮刮樂出爐　獎落宜蘭

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

愛愛一半突軟掉？醫激推「2方法急救」　12萬網友受教嗨了

台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

初二8大禁忌曝光！女兒回娘家2件事別做

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地

Joeman資產進全台前1％！靠1句幹話致富

4千年夜飯比熱炒難吃！照片曝光一票人想吐

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

魔獸不回台灣了？雲豹緊急回應

看見發光刮刮樂！　看護刮中200萬元加賓士休旅車

更多

最夯影音

更多
新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一
統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面