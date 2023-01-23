悶三年！陸春節5部電影破億　《流浪地球2》領跑打破22項紀錄

▲ 大陸兔年春節票房大噴發，至今票房累積賣出19億元人民幣 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

揮別三年疫情，大陸春節變電影票房大噴發，一口氣上映7部新電影，題材覆蓋喜劇、科幻、懸疑、體育、動畫等，相比往年更加豐富多元。根據大陸《燈塔》專業版數據，目前總票房（含預售）突破19億元人民幣。目前兔年春節檔共有5部電影破億，票房冠軍是電影《流浪地球2》，僅僅18小時內賣出過5億好成績。

回顧疫情三年，大陸嚴格執行疫情防控，電影院經常配合政策關閉，好萊塢電影進不來，幾乎都是愛國愛黨的「紅色」電影當道。終於大陸電影市場迎來春天，隨著疫情解封朝向群體快速免疫，2023年元旦前後電影票房逐步復甦回溫，多部重量級作品陸續宣布進軍兔年春節檔。

▲ 大陸兔年春節檔期表現最好的電影。（圖／翻攝 百度）

綜合陸媒報導評價稱，本次「黃金檔期」集結《流浪地球2》《滿江紅》《無名》《交換人生》《中國乒乓之絕地反擊》《熊出沒·伴我「熊芯」》《深海》7部新片。「陣容相比往年類型更多樣化，主創陣容和視效商業性也頗具亮點，總體票房表現被寄予厚望。」

根據《燈塔》專業版實時資料顯示，截至北京時間1月22日16時48分，2023年春節檔(1月21日至1月27日)總票房(含預售)突破19億元(人民幣，下同)，科幻大片《流浪地球2》首日暫時領跑，累積至今突破6億票房，上映首日打破22項紀錄，相較第一部《流浪地球》，從口碑來看，不少觀眾認為續集不負眾望。

▲ 梁朝偉諜戰片票房緊追在後 。（圖／翻攝 百度）



張藝謀新片《滿江紅》，截至目前票房4.6億元，梁朝偉、王一博領銜主演的諜戰商業片《無名》也賣出約1.9億元票房，《熊出沒·伴我「熊芯」》這部動畫片目前以超1.6億元的票房緊隨《無名》，張小斐與雷佳音聯袂出演的《交換人生》是春節檔期唯一純喜劇影片，已於初一22日下午成功實現票房破億元。

報導引述國泰君安香港認為，春節檔對大陸電影復蘇具有重要指引意義。展望2023年春節檔，電影票價的上漲趨勢的確定性更高，預計2023年春節檔總票房有望突破人民幣80億元，預測春節檔的整體票房有望突破90億，換算高達400多萬台幣。