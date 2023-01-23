初二撞天恩日！一年只有15天　1招跟霉運說掰掰

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初二撞天恩日！一年只有15天超稀有　1招跟霉運說掰掰

▲▼過年,年節,鼠年,年節,春節,農曆新年。（圖／記者李毓康攝）

▲今年初二巧遇天恩日！（示意圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

今天（1月23日）是初二，在農曆新年中，初二回娘家是過年的重要習俗，也被稱為「歸寧」或「回門」。對此，命理專家柯柏成特別分享，今年初二巧遇「天恩日」，是機會難得的好日子，靠著一招能夠甩開霉運。

柯柏成表示，其實初二回娘家是沒有典籍根據的習俗，且一開始也只限於去年新嫁出去的女兒，最後才演變成現在這樣，所以並沒有一定要初二才能回娘家，甚至想要除夕在娘家圍爐也沒有問題，不過他還是為了遵照習俗的人們，分享初二回娘家途中可以做的簡單開運法。

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柯柏成指出，今年的大年初二正好是特別的「天恩日」，回娘家的女兒可以好好利用。「天恩日」是僅次於天赦日的吉祥日子，一年當中共有15天，不像天赦日那樣可遇不可求，但要在大年初二遇到也是要看機率。

柯柏成表示，依照禮俗回娘家不可空手而回，多少帶點伴手禮是必要的，過去一年有任何不順心的事情，把不順的事情寫在一張白紙上，正面寫令自己不順心的事，反面寫「好運速速來」，再將此紙揉成團扔在回娘家路上的任何一個資源回收桶，可為新的一年帶來好運及丟棄過去的霉運。

柯柏成建議，趁著這一天天恩日的特殊功能，如果到廟裡進香布施的，記得將功德迴向給娘家的家人，福不唐捐、捨一得萬，沒有信仰佛道教的朋友，也可以布施到慈善團體為娘家人的健康平安祈福，都是一樣的，祝福大家新春如意。

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