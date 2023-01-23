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彩券行1手法坑殺！她刮刮樂中1700「只拿到1100」　還被嗆：叫警察來

▲▼刮刮樂,過年,台灣彩券（圖／記者施怡妏攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人會在過年期間買刮刮樂試手氣，但兌獎時一定要多加留意。一名女網友表示，近日拿中獎的刮刮樂去兌換，總共中了1700元，結果A彩券行卻只給1100元，還說「有2張已經兌過獎了」。事後他們越想越不對勁，又到B彩券行詢問，才知道原來A店竟然說謊騙人，事後找警察處理才順利解決。

原PO在Dcard發文表示，最近總共中了6張刮刮樂，於是拿到鶯歌的彩券行兌獎，A店刷完條碼後，螢幕顯示總金額為1700元，但店家卻說其中2張已經兌獎過了，她和弟弟的行為是犯法的，不過接著又表示願意息事寧人，不會打電話報警，此事到這裡就好。

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事後原PO越想越詭異，就拿著刮刮樂到B店詢問，才知道是A店私吞中獎獎金，她氣得跑回去理論。未料A店反罵他們是詐騙，還說要叫警察來，她也氣得回嗆「你叫啊，反正我們沒做錯什麼事」。等到警方到場，A店突然說詞反覆，一下說因為2張已經兌過獎，一下又說前面客人兌獎沒歸零等，最後才終於歸還了600元並道歉。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO控訴被A店坑錢。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，當下她和弟弟在店家內理論，其他客人還認為他們在騙錢，她氣得直說「我才不缺那600元！」只想提醒眾人，以後兌獎時最好拿手機錄影拍下中獎金額，以免遭店家二刷還被說是詐騙，目前也已經準備寄「檢舉函」要舉發該店家。

文章曝光後，網友紛紛表示「好扯，店家真的沒必要這樣賺錢欸」、「這個也要騙，真的要投訴，非常糟糕」、「如果妳選擇提告，也是可以的，而且對方要賠的錢，會大於他坑妳的錢」、「支持投訴，這種無良店家要讓大家小心」、「好扯，會不會這不是商家第一次這樣做了」，也有人提醒「其實你可以當下跟店家要兌獎收據一張一張對，應該就不會錯了，自己本身經營彩券行，最討厭這種業界老鼠屎」、「可以下載台彩的app，去兌獎前自己先掃過QR CODE，可以知道自己中多少，就不怕被店家坑了」。

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