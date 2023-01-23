才調彰化18天！29歲警下班要回高雄團圓　慘遭毒蟲撞死成永別

▲高(紅圈)男被撞前，還與同事一起處理案件。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導



彰化警分局29歲高姓員警，年節是第二批休假人員，今大年初二(23日)值勤結束就放假，下班後騎車回住處，準備收拾行李返回高雄與家人團圓，沒想到在等紅燈時，疑遭毒駕吳男從後方追撞噴飛10多公尺，送醫後不治身亡。

▲彰化員警等紅燈被後方車輛撞死(紅圈)。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化警方指出，高員是高雄人未婚，2017年特考班畢業，之前在花蓮縣警察局服務，今年1月5日才調到彰化縣警局彰化分局快官派出所，沒想到在彰化服務才18天就發生憾事，父母接到噩耗後，已緊急從高雄趕赴彰化。

▲員警被撞飛十多公尺，送醫後不治身亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

37歲吳男有多項毒品酒駕前科，追撞高員機車後自己也噴飛重傷，酒測值為0，目前在醫院救治，警方在其車內以及身上找到安非他命，詳細事故原因仍待釐清。警方表示，後續會成立專案小組，對毒品來源部分全力追查。

▲吳男車輛嚴重毀損。（圖／記者唐詠絮翻攝）

不幸事件發生後，內政部代理部長花敬群、警政署長黃明昭、彰化縣長王惠美均立即表達遺憾與不捨之意，並強烈譴責毒駕與酒駕行為，另彰化縣警察局張國雄局長表示，將成立治喪委員會全力協助家屬辦理後事、爭取給予高員最高撫卹，對於肇事者也將從嚴追究責任，絕不寬待。