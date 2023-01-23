屬「兔」別錯過！爽玩義大只要388元　賽車樂園玩整天200有找

▲義大遊樂世界推出新春優惠，生肖屬兔只要388元。（圖／義大世界提供）

記者許宥孺／高雄報導

今年農曆兔年有長達10天連假，一定要和親朋好友走春去！高雄就有2家樂園推出生肖屬「兔」專屬優惠，即日起至初六，爽玩義大世界只要388元；鈴鹿賽道樂園也推出春節期間限定，只要核對證件就享全日暢遊199元。

喜迎兔年，即日起至初六1/27(五)，義大遊樂世界雙人入園票價1288元，而生肖屬「兔」只要388元，春節連假期間兩人現場同時購票入園就送紅包袋及刮刮卡，有機會刮中日本熱銷Vitantonio料理機及皇家住宿券等好禮。

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▲義大遊樂世界。（圖／義大世界提供）

新春期間更推出「危險的金蘋果」遊行；讓遊客跟隨著眾神看希臘三大女神上演爭奪宙斯金蘋果的神話，還有著名的藍白山城讓你不用出國就能捕捉希臘美景以及超刺激戶外遊樂設施「天旋地轉」跟「極限挑戰」陪你嗨翻新春每一天！

▼鈴鹿賽道樂園是全台唯一日本授權的遊樂園。（圖／鈴鹿賽道樂園提供）

鈴鹿賽道樂園即日起至1月29日推出春節期間限定，屬兔者 (民國100、88、76、64、52、40、28、16年，以及民國101、89、77、65、53、41、29、17年二月底前出生者)需於結帳前出示證件核對，即享全日暢遊199元（不含卡丁車）。

另外，鈴鹿賽道樂園也與重新開幕的壽山動物園合作，推出雙園暢玩，即日起至2023年2月28日，購買乙張鈴鹿賽道樂園全日暢遊券，再送乙張壽山動物園入園券，此入園券免上網預約即可使用，使用期限至2023年3月5日。1張票價2種享受，可暢玩鈴鹿賽道樂園以及REOPEN的壽山動物園，且動物園票券免預約以及平假日都能使用，讓遊客能更深入體驗高雄特色景點。

▲鈴鹿賽道樂園是全台唯一日本授權的遊樂園。（圖／鈴鹿賽道樂園提供）

▲即日起至2月28日，購買乙張鈴鹿賽道樂園全日暢遊券，再送乙張壽山動物園入園券。（圖／記者許宥孺翻攝）