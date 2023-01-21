不是銀行！命理專家揭「發財水到這取」吉日僅5天　領取方式曝





▲發財水。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

金兔年一樣要搶睡過金庫、財神爺加持過的「發財金」、「發財水」，命理專家「泓葆先生」就表示，其實發財水要去財神廟或是土地公廟求，而且時機以及方式都大有學問，今年適合的好日子共有5天，分別是初一、初五、初八、初十一以及初十二。

命理專家「泓葆先生」在臉書發文，以命理的角度而言，新年始於立春，所以取發財水的時間，會選擇立春後的吉日去取，初一走春的時候很適合，或是開工迎財神的時候也可以，「今年的初一（1/22）、初五（1/26）、初八（1/29）、初十一（2/1），以及初十二（2/2），都是很適合的日子」。

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要去哪裡取呢？泓葆先生表示，「一般而言，我特別喜歡去財神廟求發財水」，或是土地公廟也可以，「土地爺可是掌管著所有地界之神，當然是大地主，自然也是大財神」。

泓葆先生指出，有些廟會準備發財水，如果沒有，接廟方的飲水機水也是可以的，取好後記得回財神爺面前，「跟財神稟報自己的基本資料，再求祂賜下發財水，以保佑財運亨通、事業昌榮，再將水順時針過香爐三圈」。

他也提醒，「如果廟裡有換錢母的服務，記得要以大錢換小錢唷（我們拿出面額大的硬幣，換取面額小的硬幣回來）」。回到家之後，將發財水放在家中的正南方或是正西方，「這兩處都可以放些有利於招財的開運小物，當然廟裡換的錢母也可以放在這裡。」