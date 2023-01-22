初一「12生肖財運」曝！命理師斷言「1生肖」財神眷顧：要把握機會

▲大年初一適合走春增財運。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

今（22）日是農曆大年初一，不少人都會選在今天去走春，或是到朋友家打麻將，甚至是買刮刮樂。清水孟國際塔羅的小孟老師表示，今天財位為東北方，偏財時間為上午11時至下午3時、下午5時至下午7時，其中屬虎者在大年初一有財神爺現身眷顧，可要好好把握機會。

●鼠

[廣告]請繼續往下閱讀...

財運：手氣旺偏財可獲利，線上抽獎機會增多。

●牛

財運：年節打工機會增加，主動勤勞有助賺錢。

●虎

財運：財神爺現身來眷顧，年節促銷大撿便宜。

●兔

財運：店家拍賣大撿便宜，獎品多中獎機會多。

●龍

財運：生意人開口多財富，可為客人多說好話。

●蛇

財運：好話不斷最得人緣，財神光顧生意旺盛。

●馬

財運：消費得到額外贈品，花小錢擁有大享受。

●羊

財運：促銷商品大檢便宜，購物禮品享有折扣。

●猴

財運：勤勞兼職額外收入，年節薪資大幅提高。

●雞

財運：金錢運旺財源廣進，有利拓展商店業務。

●狗

財運：加班增多正財運旺，老闆加薪紅包加倍。

●豬

財運：錢財消費收支得宜，優惠折扣搶得便宜。

延伸閱讀

▸ 初一凌晨國到嚴重車禍 大小客車連環撞釀2死

▸ 兔年12生肖運勢出爐 這3生肖「壞運一路到底」只能靠沖喜

▸ 春節拜廟1／總統大選必備起手式 過年參拜宮廟不可少

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399