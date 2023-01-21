2000萬刮刮樂今晚開？除夕「這1生肖」偏財運超旺　命理師：快去買

▲塔羅牌專家小孟老師分享12生肖兔年除夕的財運表現。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

今（21）天是華人社會中，一年一度象徵闔家團圓的除夕夜，家家戶戶在迎接嶄新兔年之際，都想知道自己的來年各方面運勢如何？清水孟國際塔羅的小孟老師，公布了12生肖兔年除夕的財運表現，其中生肖屬兔者，偏財旺，很適合過年買個彩券試試手氣；生肖屬猴者有貴人相助，屬雞者則有新的副業好機會上門，可以好好把握。而台彩推出春節限定史上最大檔「2000萬刮刮樂」，頭獎2000萬元，目前都還沒有刮出。

屬鼠者：

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財運：適度控管消費支出，避免年菜過度花費。

屬牛者：

財運：為過年花費支出多，但偏財運旺收入多。

屬虎者：

財運：勤儉節約控制預算，外出偶遇朋友請客。

屬兔者：

財運：偏財旺適合買彩券，大獎小獎獲利滿滿。

屬龍者：

財運：偏財收入機會增多，紅包禮券持續入袋。

屬蛇者：

財運：洽談合作生財愉快，計畫穩定不易波動。

屬馬者：

財運：小額投資獲利穩固，今日名利雙收有望。

屬羊者：

財運：線上投資理財獲利，兼差多賺財富入袋。

屬猴者：

財運：財富浮現貴人相助，摸彩券中獎機會多。

屬雞者：

財運：新的副業工作機會，趁年節大賺打工財。

屬狗者：

財運：賭運好可買刮刮樂，但需理性控管支出。

屬豬者：

財運：福神財神都來祝福，購買商品優惠不斷。

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