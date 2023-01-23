郭台銘稱2024大選「讓神明做決定」　柯文哲：被問到很煩的推辭

▲民眾黨主席柯文哲到關渡宮發發財金。（圖／記者陳換丞攝）

記者袁茵／台北報導

2024總統大選話題熱，鴻海集團創辦人郭台銘昨被問及有無意願參選時，透露自己問了神明，「讓神明來做決定」。面對郭台銘語帶保留，早早喊出要參選的民眾黨主席柯文哲23日回應，這只是被問到很煩的推辭，「他不想回答你的話就這樣講。」

卸下台北市長身份、從台大醫學院提前退休的柯文哲，為角逐2024總統大選，把握春節期間全台跑透透，初一與新竹市長高虹安在新竹縣市、桃園市發發財金，初二回台北市與前台北市副市長黃珊珊合體，初三再到新北市與新北市議員陳世軒同台，初四、初五、初六則到台中、彰化、台南與高雄。

柯文哲今天上午10時到關渡宮發發財金，只見排隊人潮滿滿，人氣未隨卸任後遞減。被問及郭台銘昨稱選總統讓神明決定？柯文哲表示，自己沒什麼看法，「這只是一個被記者問到很煩的推辭。」媒體追問，認為神明跟郭台銘說了什麼？柯文哲說，「神明很多尊，看他問哪尊，他不想回答你的話就這樣講。」

至於是否會支持對方參選，以及自己準備好了沒？柯文哲僅稱，「想選就選，沒什麼不好。」且大概永遠沒有準備好的一天，考聯考時也不可能準備好，還是時間到了就上去考試。

關於郭台銘說誰能保持和平、帶領台灣走向經濟繁榮就是2024最好人選，自己是否符合？柯文哲說，這是目標，而他們要努力達到該目標，不過郭台銘講得對，思考「誰來當對台灣比較好」，問題就解決掉了。

另外，被問到是否考慮2024與黃珊珊搭配？柯文哲笑答，「要搭配什麼？一定都有合作，只是怎麼樣的合作」。