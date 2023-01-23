淡水紅毛城三大走春好運點！　財氣滿滿賺到「兔」

▲前清英國領事官邸地基的錢紋通氣孔，在傳統上有大富大貴的吉祥寓意。迴廊的綠釉花瓶欄杆結合東方陶藝與西洋花瓶的設計，代表平平安安，十個一組花瓶欄杆還有十全十美的意義。（圖／淡水博物館提供）

記者鄭佩玟／台北報導

走春就是要走「賺到兔」路線，新北市淡水古蹟博物館強力推薦必訪淡水紅毛城，一次集滿走春三大好運點，包括財源滾滾「錢紋通氣孔」、平平安安「綠釉花瓶欄杆」、一炮而紅「古砲區」，一起「兔吉利來」！

新北市立淡水古蹟博物館於初二上午9時30分開館，包含淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮臺、淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍及淡水木下靜涯舊居。

其中，館方特別推薦至淡水紅毛城走春，收集藏身古蹟內的財氣；前清英國領事官邸地基的錢紋通氣孔，在傳統上有大富大貴的吉祥寓意。迴廊的綠釉花瓶欄杆結合東方陶藝與西洋花瓶的設計，代表平平安安，十個一組花瓶欄杆還有十全十美的意義。古砲區則是展示17～19世紀的古砲，砲口一字排開向上，霸氣十足，館員常說，「這就代表一炮而紅的意思啊！」

淡古館長黃麗鈴表示，除了推薦淡水紅毛城的三大好運點之外，本館配合生肖年在淡水海關碼頭洋樓前設計一隻130公分的大白兔，驚訝地探出頭來的模樣像是說：「蝦米？換我上場了嗎？」非常可愛，另外現場也免費提供韓國女團最夯的長兔耳頭飾，歡迎民眾發揮創意與洋樓的裝置藝術合影。

館方指出，農曆春節期間（初二～初八）再推加碼活動；與巨兔合照上傳至自己的Facebook或Instagram並標註本館（#淡水古蹟博物館）即可獲得新春小禮，每日限量50份。或是至淡古粉絲專頁（www.facebook.com/tamsuihistoricalmuseum）置頂貼文留言區上傳合照，即可再抽兔年大禮盒，歡迎民眾參加限時限量的兔年活動，試試新年好手氣。

淡水古蹟博物館門票一張80元，可同時參觀淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮臺三處古蹟，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等身份享免票優惠。

淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍、淡水木下靜涯舊居等，則是全年免費參觀。更詳細的資訊可上淡古官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw查詢或是追蹤www.instagram.com/tamsuihistoricalmuseum，隨時接收最新消息。

▲古砲區則是展示17～19世紀的古砲，砲口一字排開向上，霸氣十足，館員常說：「這就代表一炮而紅的意思啊！（圖／淡水博物館提供）