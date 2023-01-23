苗栗走春激推！舊鐵道自行車3路線玩法超chill　沿途逛老街賞山景

▲三義舊山線鐵道自行車從勝興車站出發，至鯉魚潭來回共12公里，全線共有3座鐵橋、4個車站、8座隧道。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗三義舊山線鐵路1998年停駛，苗栗縣政府為活化舊山線鐵道生命力，7年前開始推動鐵道自行車，2019年7月正式營運，疫情期間尚能維持正常營運，搭乘人數已經超過178萬人次，最近還獲得行政院國家發展委員會第五屆政府服務獎肯定，適合春節連假全家一起來體驗。

苗栗縣文化觀光局表示，舊山線鐵道全長15.9公里，於1908年建造完成，堪稱「近代鐵道工藝極至美學」，自1998年停駛之後，因營運成本問題一直未能復駛。2016至2018年爭取交通部觀光局跨域亮點計畫補助，活化舊山線鐵道及沿線場站公共環境整備，並招商營運鐵道自行車，成為全國創新遊憩體驗，2019年7月正式營運，至2022年底累計搭乘人數達178萬9000人次，成功帶動舊山線周邊地方發展與觀光效益。

鐵道自行車每輛車可坐4人，車上還設有GPS定位、語音導覽解說及緊急救援通報系統，除了透過人力踩踏的方式前進之外，還附設電池動力，不用擔心累了騎不動，可輕鬆欣賞沿途風光。

目前負責營運的業者表示，鐵道自行車行駛路段，從勝興車站至鯉魚潭來回共12公里，全線共有3座鐵橋、4個車站、8座隧道，沿途會經過勝興車站、魚藤坪鐵橋及龍騰斷橋遺址、鯉魚潭水庫後池堰、內社川鐵橋等數個舊山線美景，以及通過擁有百年歷的隧道群，其中2號隧道有百年鐵道故事的燈光投影，6號隧道則是充滿海底意象的互動式動畫投影，相當適合全家一起來體驗。

業者表示，春節年假期間鐵道自行車只有除夕休園一天，其餘假期110輛鐵道自行車將全數投入營運，來滿足遊客的需求。

▲▼舊山線鐵路勝興車站老街(上)及連洞百年隧道群(下)。（圖／記者蔡文淵翻攝）



▲▼鐵道自行車每輛車可坐4人，除了人力踩踏方式之外，還附設電池動力，不用擔心累了騎不動，可輕鬆欣賞沿途風光。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲鐵道自行車沿途會經過勝興車站、魚藤坪鐵橋及龍騰斷橋遺址、鯉魚潭水庫後池堰、內社川鐵橋等數個舊山線美景，以及通過擁有百年歷的隧道群。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼舊山線鐵路2號隧道(上)有七彩幻光，6號隧道(下)是海底意像動畫投影。（圖／記者蔡文淵翻攝）

