統聯司機捨命勇救21乘客！13歲女兒深夜悲吐心聲：來世再當父女

記者劉人豪／綜合報導

大年初一(22日)國道1號苗栗─頭屋段，早上4點57分發生6車連環追撞火燒車事故，造成包括統聯48歲楊姓司機在內2死9傷。楊母得知消息後非常難過，她說在發生嚴重追撞後，兒子立刻開車門讓21名乘客全數逃生；楊男的13歲女兒，昨(22日)深夜在臉書悲痛發文，說父親雖然走了，「但他是個英雄」，並且不得不面對爸爸已經走了的事，強迫自己長大。

▲統聯司機命喪火窟，女兒發文說父親是個英雄，面對父親過世一事，只能強迫自己長大。（圖／翻攝當事人臉書）

楊男的女兒昨天晚間11點許，用父親的臉書發文，除了分享與父親的合照外，也感嘆說父親因為火燒車事故離世，「他真的永遠離開我們了」，並表示父親雖然走了，但他是個英雄，「我很迷茫，也很難過，不敢相信這是真的，但是這是真的，我不得不面對爸爸已經走了的事，強迫自己長大」。

她回憶說曾經跟父親約定好一起做很多事，但是這些事已經沒法完成了，「我想要對我爸爸說，一路好走，不要忘記我們，來世再當父女吧，我會永遠愛你」，另外她也發現，使用父親臉書帳號時，發現相簿幾乎都是她的相片時，她又哭了。

▲初一火燒車釀2死9傷。（圖／記者蔡文淵攝）

回顧案情，昨晨國道國道1號北上127公里、苗栗─頭屋段，1輛自小客車發生自撞，後方車輛煞車不及發生追撞，總計有1台遊覽車、5台自小客車發生連環車禍。統聯及1輛自小客車隨後起火燃燒，遊覽車司機跟小客車女乘客因逃生不及當場喪命，造成2死9傷。

事故發生後，楊姓司機的母親及女兒聞訊痛哭，母親指出兒子開車前並沒有熬夜，離婚後辛苦賺錢養家，卻在大年初一早上7點多接到噩耗，她立刻帶著13歲孫女趕到現場。

楊男女兒表示，父親大多出早上的車，出門時她通常都還在睡覺，父女倆原本約定只要她考試成績好，就帶她上台北玩，沒想到除夕還一起出門買東西，大年初一就沒了父親，讓她難過痛哭「他以後就沒辦法跟我一起出去玩了」。

楊母說殯儀館員工告訴她，事發當下兒子立刻把車門打開，才讓全車乘客及時下車，但當兒子要下車時，腳跨出來卻被車門夾住導致無法逃生，隨後車輛起火，被燒得面目全非。