　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「鐵血詩人」吳濁流80年前親手種下11棵樹　竹縣府列受保護樹木

▲新竹縣府新增公告15顆受保護樹木。（圖／新竹縣府提供）

▲錦山國小槭樹紅葉美景。（圖／錦山國小提供）

記者陳凱力／新竹報導

「新竹縣政府受保護樹木審議會」公告新增15株受保護樹木，其中在關西鎮錦山國小校內11棵老槭樹，是客家「鐵血詩人」吳濁流在80多年前親手種植，另外，橫山鄉大肚村中央福德祠伯公百年樟樹及百年楓香、芎林鄉式穀祠石板伯公百年九丁榕、湖口鄉畚箕窩溪畔道百年楓香，也加入受保護樹木之列，成為竹縣重要的綠色文化資產。

新公告為受保護樹木的關西鎮錦山國小11棵老槭樹，是客籍文豪吳濁流於1939年至1940年間，在錦山國小前身關西公學校馬武督分教場擔任主任(相當於現在的校長)時種植。錦山國小從2004年開始，每年年底舉辦「紅葉節」，孩子們在紛飛紅葉下的舞台，發揮巧思創意表演，呈現精彩所學展現學習熱情，老師們也藉機介紹相關歷史、人文和自然生態。

▲新竹縣府新增公告15顆受保護樹木。（圖／新竹縣府提供）

▲新豐朴樹林群落。（圖／新竹縣府提供，下同）

縣府農業處表示，104年森林法修正通過樹木保護專章，縣府之後成立「新竹縣政府受保護樹木審議會」，積極辦理樹木普查及維護管理工作。原本縣府公告受保護的樹木為37棵，其中有11株是被稱作台灣西海岸稀有國寶級樹木的新豐鳳坑村百年朴樹林群落，芎林華龍村鹿寮坑驛站旁有棵305年樹齡的茄苳巨樹，關西國小校門圍牆旁也有樹型優美的百年樟樹，其它大部分也有百年以上樹齡。加上這次新公告的15棵，新竹縣受保護樹木計有52棵。

農業處指出，列管的受保護樹木除了由樹木所在的管理者維護外，縣府也會加強保護，若遇土地開發利用，以原地保留為原則；非經許可，不得任意砍伐、移植、修剪或以其他方式破壞。另外，縣府每年定期進行健檢及棲地維護管理，保護樹木生長環境。縣府也呼籲民眾一起發掘綠色文化資產，若發現周邊有具保護價值的樹木，提供相關佐證資料向樹木所在地之公所提報，進行相關認定程序，以免有遺珠之憾。

▲新竹縣府新增公告15顆受保護樹木。（圖／新竹縣府提供）

▲錦山國小11株老槭樹現況。

縣府表示，經公告之受保護樹木的資料，可在新竹縣政府農業處網站查詢（農業處首頁-森林暨自然保育科-綠美化業務-新竹縣轄內受保護樹木名冊區）。鄉親如發現列管樹木有生長狀況不良的情形，也可與轄區公所或縣府聯繫，保護珍貴的樹木，大家一起來！

ET快訊
看見這張發光！新竹女刮中200萬+賓士　剩餘數量曝
愛愛一半突軟掉？醫激推「2方法急救」　12萬網友受教嗨了
跳下台沒人肯接！　藝人「嗨到出糗」經典4畫面
2000刮刮樂又出100萬！他曝「幸運序號」C整排　有人一語
直擊「野生天團」現蹤台北路邊攤名店！　0遮掩吃宵夜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「鐵血詩人」吳濁流80年前親手種下11棵樹　竹縣府列受保護樹木

東北季風狂吹！燒金紙恐引火警　春節祭祖切記4要點　

大年初一春遊台南搭公車　多元景點任你玩

災害沒有假期　春節期間南消五大搶救訓練不停歇

寒冬送暖！250份新北青農力便當　助無家者享用溫馨年夜飯

兔吉利來！新北好茶點亮新春　推薦遊茶莊美食之旅

侯友宜赴板橋慈惠宮、接雲寺參拜　民藝大街年節氣氛濃厚

菩薩眼前就是精華地　彰化市開化寺穩坐20年地王　

足感心！彰警人潮聚集點設機動派出所　走春拜年超心安

彰化爆H5N1禽流感　撲殺6萬多隻鵪鶉清場消毒

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

酒駕女國道自撞釀2死9傷　被問「喝多少」低頭沉默

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

快訊／初一清晨國道嚴重火燒車！　5車追撞「統聯撞轎車」燃燒封閉

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

「鐵血詩人」吳濁流80年前親手種下11棵樹　竹縣府列受保護樹木

東北季風狂吹！燒金紙恐引火警　春節祭祖切記4要點　

大年初一春遊台南搭公車　多元景點任你玩

災害沒有假期　春節期間南消五大搶救訓練不停歇

寒冬送暖！250份新北青農力便當　助無家者享用溫馨年夜飯

兔吉利來！新北好茶點亮新春　推薦遊茶莊美食之旅

侯友宜赴板橋慈惠宮、接雲寺參拜　民藝大街年節氣氛濃厚

菩薩眼前就是精華地　彰化市開化寺穩坐20年地王　

足感心！彰警人潮聚集點設機動派出所　走春拜年超心安

彰化爆H5N1禽流感　撲殺6萬多隻鵪鶉清場消毒

潮咖網美必追3展　潛入沙丁魚風暴、捕捉60萬球鞋、扮殭屍畫符令

新北男咖啡廳偷女學生皮夾　拿她提款卡繳電話費再血拚

疲勞駕駛等同酒駕！長途開車靠4招提神、音樂類型也有差

侯友宜人氣輾壓蔡英文？　游淑慧看一數字揭關鍵

兒童台要求「腿毛腋毛全除」哈密瓜哥哥：這是侮辱！面試內幕全公開

她抱巴哥犬「摸彩箱繞三圈」真的抽到3600　伯母鐵齒一試也中了

10年房價飆1倍！　他賣中科知名社區轉手獲利近2千萬

北台灣最後一家木炭窯！　企業家取諧音瘋搶「大塊炭＝賺很大」

Tiffany逾150萬元的賽車座鐘超奢華　限量版齒輪鑲鑽閃爆

高雄大坪數「8年新古屋v.s23年中古屋」如何選？　他點出2關鍵

餐廳見正妹！開口想加Line　女脫罩露笑「可以啊」嚇傻她

地方熱門新聞

獨／上萬移工「除夕炸裂2小時」放煙火

大年初一春遊台南搭公車

春節期間南消五大搶救訓練不停歇

即／鎮瀾宮頭香是大甲粉腸哥　3度蟬聯

白沙屯拱天宮四季籤出爐！新春運勢一次看

新港奉天宮搶頭香！滑壘哥衝門縫奪第一

燒金紙恐引火警　春節祭祖切記4要點

睽違2年人潮爆發　西螺福興宮湧25萬信眾祈福搶頭香

鐵血詩人80年前親手種下11顆樹　竹縣列受保護樹木

菩薩眼前就是精華地　彰化市開化寺穩坐20年地王

湧蓮寺抽出國運籤「貴人一指笑顏開」

彰警人潮聚集點設機動派出所

2022最紅廖老大！霸網222天後突宣布退出直播

走春塞爆！　屏東水底寮清早湧2000車次

更多熱門

相關新聞

收賄爭取工程　新竹縣議員遭搜索

收賄爭取工程　新竹縣議員遭搜索

新竹縣議員張益生疑涉收受賄賂遭地檢署大規模搜索，檢察官12日持搜索票兵分多路，同時拘提、通知涉案者共7人到案。經6名檢察官漏夜訊問後，認張益生涉犯貪污治罪條例收受賄賂罪嫌重大，13日凌晨向新竹地院聲請羈押禁見，法官訊後裁定50萬交保併限制住居，至於5名相關涉案者則諭知5萬元交保。

竹北宣布發6000　千人擠爆戶政事務所

竹北宣布發6000　千人擠爆戶政事務所

這鄉鎮加碼生育津貼　每胎一次給3萬

這鄉鎮加碼生育津貼　每胎一次給3萬

遠百竹北創新無極限　1月11日盛大開幕

遠百竹北創新無極限　1月11日盛大開幕

新竹縣公益慈善跨年晚會　頭獎：休旅車

新竹縣公益慈善跨年晚會　頭獎：休旅車

關鍵字：

新竹縣受保護樹木鐵血詩人吳濁流

讀者迴響

熱門新聞

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地

初二8大禁忌曝光！女兒回娘家2件事別做

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

Joeman資產進全台前1％！靠1句幹話致富

即／除夕才剛出獄！男樹上無呼吸心跳

低溫剩4度！一表掌握「春節連假天氣」

愛愛一半突軟掉？醫激推「2方法急救」　12萬網友受教嗨了

4千年夜飯比熱炒難吃！照片曝光一票人想吐

死法最慘的嬪妃！被製成「人骨琵琶」

國道連環撞2死　酒駕女認了「圍爐喝沙瓦」

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

更多

最夯影音

更多
新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一
統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面