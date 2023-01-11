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這鄉鎮加碼生育津貼「一次給3萬」　爸媽迎元旦寶寶爽領紅包

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲政府今年起取消育兒津貼、托育補助排富規定，各地也紛紛祭出更多加碼。（圖／記者姜國輝攝）

記者柯沛辰／綜合報導

行政院宣布今年起取消育兒津貼、托育補助排富規定，全面補助未滿2歲幼兒的家庭。新竹縣橫山鄉也加碼生育津貼，自今年元旦起出生的寶寶，爸媽每胎能拿到3萬元補助金，是全縣13鄉鎮市中最高金額。

鄉長張志弘、代表會主席古鋓明等人10日上午拜訪田寮村田洋街，喜迎橫山鄉2023年第一位元旦寶寶，並頒發給家長3萬元的生育津貼。

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橫山鄉公所表示，橫山鄉2022年12月有1萬2212人，相較10年前同期有1萬4013人，減少1801人，10年來人口減少達12.9％，經鄉長與代表會達成共識，通過預算並發布「新竹縣橫山鄉生育津貼發放實施要點」，今年1月1日起生效，盼提高生育意願，減緩在地人口老化，並促進人口成長。

實施要點規定，只要是112年1月1日起出生的新生兒，父母之一方以新生兒出生日回溯計算設籍橫山鄉滿1年，並檢附相關表件，於三個月內提出申請，即可領取生育津貼3萬元，不設排富條款。

鄉長張志弘表示，為了分擔家庭照顧育兒的負擔，橫山鄉生育津貼由鄉款自籌發放，期以新竹縣13鄉鎮最好的福利，搭配縣內新生兒營養補助金，提供新生兒父母大紅包，鼓勵生兒育女。

▲▼這鄉鎮加碼生育津貼「一次給3萬」　爸媽迎元旦寶寶爽領紅包。（圖／橫山鄉公所）

▲橫山鄉頒發3萬元生育津貼，並與家長合影。（圖／橫山鄉公所）

另外，配合中央「0-6歲國家一起養」政策，提高育兒津貼發放額度，縣府補助學生營養午餐，橫山鄉每年也投入80萬的經費補助學生教科書，推動友善生育、養育環境，減輕年輕家庭壓力。

根據橫山戶政所111年12月人口統計資料，死亡人數19人，出生數3人，死亡是出生的6倍有餘，加上鄉內工作機會有限，人口流失、老化及減少的問題日益嚴重。

這次發放津貼，是新生兒爸爸到辦理新生兒出生登記時，經戶政所櫃檯人員告知橫山鄉112年有發放生育津貼，因此赴公所洽辦，事後也肯定政府減輕新手父母負擔，多些幸福感。

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生育津貼新竹縣橫山鄉

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