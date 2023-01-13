竹北發6000紓困金　千人搶遷戶口擠爆事務所...新市民：謝謝市長！

記者陳凱力、黃資真／新竹報導

新竹縣竹北市公所昨(12)日突襲宣布將發放6000元紓困金，凡112年1月12日前(包含當天日)設籍竹北的民眾，即符合領取資格，意外引發「遷戶口之亂」，大批人潮瞬間擠滿竹北戶政事務所的畫面也曝光。

▲ 新竹縣竹北市公所昨(12)日驚喜宣布將發放6000元紓困金。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



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12日正式拍板通過「新竹縣竹北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」案，預計每位市民將可領取6000元民生紓困金，總計將發放12億7000萬元。發放條件將不分年齡、不排富，凡112年1月12日（含當日）前設籍於竹北市，即符合領取資格。

消息一出，大批民眾爭先恐後衝去竹北戶政事務所辦理遷戶籍，原先正常程序應是抽號碼牌後根據電腦自動叫號，後來員工直接出動麥克風親自大聲叫號，避免過號，同時為了不發生動亂，員警也出動維護現場秩序。

到了下午5點，正是戶政事務所準備關門的時間，不過仍有一堆民眾還未完成辦理程序，人潮從裡面排到大門外，現場十分混亂。

竹北市戶政事務所主任陳建淳表示，從早上11點起就湧入大量人潮，到了下午排隊人數一度衝破1000人，為了顧及民眾權益，只要在下午5點關門前抽取號碼牌的人，同事們都會加班完成辦理。

有民眾興奮表示，自己的戶籍原本設在台中，但最近這幾年都在竹北住，趁著這次機會想說直接來遷戶籍，還可以領紓困金，開心大喊「謝謝市長！」