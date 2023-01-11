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【廣編】遠百竹北創新無極限　1月11日盛大開幕

▲▼公益捐贈儀式由遠東集團徐旭東董事長(左三)、遠東百貨徐雪芳總經理(右二)代表捐贈逾百份知名運動品牌背包及球鞋給新竹縣五峰國小學童，由新竹縣楊文科縣長(左二)、竹北市長鄭朝方(右三)、五峰國小朱陳國智校長(左一)與新竹縣產發處陳偉志處長(右一)代表受贈。。（圖／遠東百貨提供）

▲公益捐贈儀式由遠東集團徐旭東董事長(左三)、遠東百貨徐雪芳總經理(右二)代表捐贈逾百份知名運動品牌背包及球鞋給新竹縣五峰國小學童，由新竹縣楊文科縣長(左二)、竹北市長鄭朝方(右三)、五峰國小朱陳國智校長(左一)與新竹縣產發處陳偉志處長(右一)代表受贈。

圖、文／遠東百貨提供

全台最創新、極具特色百貨！遠百竹北自試營運之初至今依舊維持高討論度與高人氣，結合在地人文底蘊，讓客家文化新意呈現；新竹地區高科技業及外來人口的獨特結構也帶動超高消費力，首年業績即突破65億，遠超過預期50億目標。遠百竹北2023年1月11日迎來盛大開幕，新竹縣楊文科縣長、遠東百貨徐旭東董事長、遠東百貨徐雪芳總經理、竹北市鄭朝方市長等眾多貴賓親臨現場，開幕儀式湧入千人參與，場面盛況空前。

遠東集團徐旭東董事長表示，BOT案是很棒的合作模式，我們相信政府政策，遠百竹北是遠東百貨第一件與縣府的BOT合作，新型百貨的營運模式成功帶動地方經濟成長。

新竹縣楊文科縣長表示因疫情影響遠百竹北至今日正式開幕，這次與遠東百貨的BOT案打造雙方合作的全新模式，也為新竹縣帶來相當可觀的收入，遠百竹北是新竹縣的一顆明珠與瑰寶，希望未來能一起繼續努力，繼續賺錢，持續帶動經濟繁榮，打造雙贏局面。

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