彰化爆H5N1禽流感　撲殺6萬多隻鵪鶉清場消毒

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化1間鵪鶉廠日前有鵪鶉異常死亡情形，經管制並採樣送畜衛所檢驗後，今(22日)經家衛所確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今日完成該場鵪鶉場撲殺清場及消毒工作，計撲殺6萬5186隻鵪鶉。

▲彰化縣防堵禽流感，撲殺6萬5186隻鵪鶉。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化1間鵪鶉廠日前有鵪鶉異常死亡情形，經管制並採樣送畜衛所檢驗後發現是禽流感。（圖／記者唐詠絮翻攝）

動物防疫所表示，因應近期禽流感疫情，春節假期仍出動1台防疫消毒車輛持續於本縣案例場周邊區域進行消毒工作，以減少環境中病原。並請養禽業者對此波疫情提高警覺，勿因春節期間而鬆懈相關防疫工作，務必持續加強檢視並落實場內各項生物安全措施，強化場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後才可進入；並應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。

▲動物防疫所呼籲，養禽場如有異常情況應立即通報。（圖／記者唐詠絮翻攝）

動物防疫所呼籲，養禽場如有以下異常情況：(一)平飼飼養者：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數皆大於或等於4隻）。(二) 籠飼飼養者及白肉雞場：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數大於或等於2隻）。(三) 禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%。(四)家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或動物防疫所，以利即時檢除病原，確保產業安全。

▲彰化縣政府呼籲養禽業者務必落實各項生物安全防疫工作。（圖／記者唐詠絮翻攝）



彰化縣政府呼籲養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。