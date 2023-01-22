國道3起車禍「最長回堵10公里」　國5下午估雙向都塞車

▲國10東向17.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道。（圖／高公局提供）



生活中心／台北報導

今天大年初一，全台為多雲到晴好天氣，各地出現出遊走春車潮。交通部高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為37.9百萬車公里，預估今交通量為120百萬車公里，仍在預期範圍內。

西部國道於上午7時起湧現南向車流，上午壅塞路段主要為國1南向楊梅至竹北、新竹系統至頭份；國1北向圓山至汐止系統、楠梓至高科；國1高架北向堤頂至汐止端；國3南向三鶯至龍潭、快官至霧峰、草屯至中興；國3北向新店至南港系統，其餘路段均能維持行車順暢。

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高公局表示，上午國道發生3起車禍事故造成回堵，包括清晨4時57分於國1北向127.3K發生1大客車與5小客車追撞事故，占用全車道，其中1大客車及1小客車起火，事故於8時21排除，9人受傷(1名重傷、8名輕傷)，2人OHCA，後方回堵3公里。

此外，上午9時33分於國1南向90公里處發生1大客車、1小客車追撞事故，占用外側車道，於上午9時59分排除，造成後方車流回堵10公里；10時20分於國10東向17.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，於上午10時02分排除，造成後方車流回堵5公里，均影響整體車流甚鉅。

▲國1南向90公里處發生1大客車、1小客車追撞事故，占用外側車道。（圖／高公局提供）



高公局預判今下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西，北向草屯-霧峰；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段；建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局提醒民眾假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。另建議南向民眾多利用下午時段行駛國道、北向民眾多利用上午時段行駛，以避開壅塞節省寶貴時間；務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離。