初一走春車潮湧現！國5南下時速不到30km　南港－頭城估塞到傍晚

▲圖1北上路段清晨因車禍造成回堵。（圖／高公局提供）



生活中心／台北報導

今天大年初一，上午國道就湧現走春出遊車潮，根據高公局國道路網圖最新路況，上午9點為止車多路段包括國道5號南下南港系統到石碇、國道3號南下鶯歌系統到大溪，時速都不到30公里。

高公局上午指出，今凌晨0到5時交通量為9.0百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)之2.6倍；預估今日交通量為120百萬車公里。截止上午7時，交通量為14.6百萬車公里，今日相關疏導措施包括：0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，5-12時封閉國5石碇、坪林南向入口。單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

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此外，清晨4時57分於國1北向127.3K發生1大客車與5小客車追撞事故，占用全車道，其中1大客車及1小客車起火，事故於8時21排除，9人受傷(1名重傷、8名輕傷)，2人OHCA，後方一度回堵3公里。

▲國1北向127.3K發生1大客車與5小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，國5得等晚間6時後才能紓解。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。