國道5路段塞爆！國1南下新竹「紫爆」時速不到20　雪隧恐堵到天黑

▲國道1號上午新竹路段出現車多情形。（圖／高公局）



生活中心／台北報導

今天大年初一，國道上午出現走春出遊車潮，高公局表示，目前國道已有5路段出現車潮，包括國1南下新竹路段、彰化系統、國3南下大溪路段、霧峰系統，以及國5南下。其中國道5號南下車潮比去年同期增加1成，估計將一路塞到傍晚才紓解。

根據高公局資料，目前國道中部以北有多處塞車，其中國1南下新竹路段一度呈現「紫爆」，時速不到20公里；至於南部國道則大致順暢。

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高公局表示，預估今上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

省道公路部分，公路總局表示，預估今車潮較多路段包含台9線蘇花公路、台61線鳳鼻至香山路段、台1線水底寮至楓港路段；銜接國道易壅塞路段，包含台74線臺中環線接國3、台9線國5頭城交流道路段及台18線中埔交流道路段等。

此外，部分旅遊觀光景點路段亦預估將有車多或壅塞情形，如廟宇周邊道路，包含台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府等；建議用路人出發前可利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，以避免塞在車陣中。