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初一走春3廟宇周邊易塞　蘇花湧車潮「蘇澳到崇德要開2小時」

▲▼清明連續假期收假日，蘇花路廊北返車潮於上午11時起湧現。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲蘇花路廊今上午出現車潮。（資料照片／記者王兆麟翻攝）

生活中心／台北報導

今天大年初一各地好天氣，民眾出遊走春車潮出現。交通部公路總局表示，部分旅遊觀光景點路段預估將有車多或壅塞情形，如廟宇周邊道路，包含台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府等。至於蘇花路廊南下車流上午4時就湧現，上午10時蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約117分。

公路總局表示，預估今(22)日車潮包含台9線蘇花公路、台61線鳳鼻至香山路段、台1線水底寮至楓港路段；銜接國道易壅塞路段，包含台74線臺中環線接國3、台9線國5頭城交流道路段及台18線中埔交流道路段等。

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公路總局第四區養護工程處指出，今天宜蘭、花蓮地區天氣晴，蘇花路廊南下車流上午4時湧現，並於5時進入高峰，交通量維持每小時約900~1100輛，目前國五蘇澳端至蘇澳市區、蘇花改蘇澳至東澳隧道北口、觀音隧道北口附近路段南下車多速緩，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為8,707輛，北上花蓮往宜蘭方向為746輛，於上午6時南下最高量達1,181輛/小時，預估今日蘇花路廊南下車流尚餘10,000輛。

上午10時蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約117分；崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約68分，建議往花蓮方向之用路人可多加使用蘇花改路段。

另為鼓勵民眾搭乘公共運輸，並透過行車時間的縮短提高公共運輸優勢，台9線蘇花路廊南下方向將於今(22)日5-13時禁止21噸以上大貨車通行並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，以減少隧道路段出現客貨併排行駛之情形，花蓮崇德地區北上亦將機動調整大客車優先道疏導措施。

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