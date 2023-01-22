高虹安市府控「藍色排水溝」造謠　王浩宇怒了預告一招反擊

▲民進黨前桃園市議員王浩宇日前po出一張「藍色排水溝」照引發討論。（圖／翻攝王浩宇臉書）

記者皮心瑀／台北報導

新竹市政府發言人施淑婷21日表示，民進黨前桃園市議員王浩宇在未經查證的情況下，上傳多天前新竹市政府對外發放的新聞稿水溝照，致使公眾誤認新竹市政府放縱廠商排放廢水。對此，王浩宇不滿回應，新竹市長高虹安可以沒證據就抹黑新竹球場貪污，他難道不可以貼水溝出現藍藍的狀況？「本來大過年的想說算了，我決定明天放假，特別整理資料，寫封檢舉信給監察院，請監察院徹查某科技業大老捐款給高虹安是否有依法申報。」

新竹市政府指出，王浩宇20日所公布的「藍色排水溝」照，環保局在17日接獲民眾上傳相關影片至社群媒體之前，便已派員準備相關設施及2組人力至該區域稽查，並確認新竹市水源街之紙箱工廠為污染下游水體之污染行為人，而建功一路旁排水溝已於18日上午9點恢復原狀，而該工廠已違反水污染防治法第30條規定，依同法第52條規定可處罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰，環保局將會採最重裁處。

施淑婷說明，王浩宇在未經查證的情況下發出照片，讓公眾誤認新竹市政府放縱廠商排放廢水，產生數十則留言如「喬好了，可以安心排」等，這是對基層公務人員最不公平的評價，也是對社會最不良的示範。

施淑婷喊話，王浩宇要記得公眾人物的社會責任，公開發表文章應公正客觀、事先查證，切勿糟蹋基層公務人員的辛勞，並讓外界對新竹市產生誤解，相信台灣社會也並不樂見過年期間亂象叢生。

王浩宇則說，「高虹安可以沒證據就抹黑新竹球場貪污，阿我難道不可以貼水溝出現藍藍的狀況？」而且這張照片是真的，要澄清什麼？

王浩宇也強調，只是貼了老家後面新竹市溪流染藍的照片，高虹安市府就發了篇新聞稿攻擊他，「我決定明天放假，特別整理資料，寫封檢舉信給監察院，請監察院徹查某科技業大老捐款給高虹安是否有依法申報。天蠍座可不好惹，到時候好好跟監察院說明吧！」