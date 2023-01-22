妹子出門對2哥哥「下跪」　刮刮樂買700中7000元！網狂刷整排CCC

▲不少人會在過年的時候去刮刮樂。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人會在春節期間，買張彩券或是刮刮樂試手氣。一名女網友表示，過年時和2個哥哥出門買刮刮樂，結果出門前一不小心跌倒往前撲，直接對著哥哥們「下跪」，隨即被對方嘲笑。未料卻意外得到好運，買了2張刮刮樂竟賺回來10倍的價值，讓家人都看傻眼。

原PO在「Dcard」發文表示，她今早隨口說了一句「好想刮刮樂啊」，大哥聽到後隨即揪二哥一起出門，她聽到哥哥們要陪自己去，興奮地跑去拿錢。但哥哥等不及就不停出言催促，她只好小跑步出門，「結果為了閃狗狗，我往上跳了一下，腳趾頭卡到了較為寬大的褲管，直接卡住+往前撲」，當場撲跪在2個哥哥面前。

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原PO表示，當下大哥還嘲笑她說「妳一定會中」，但眼神裡面充滿譏諷，沒想到的是，之後竟真如哥哥說的中了大獎。她買200元的彩券中了2000元，500元的彩券也中了5000元，哥哥們當場看傻眼，大哥更後悔地說「早知道出門我也要跪」。

▲▼原PO幸運中獎。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後，網友紛紛留了一排「CCC（吸）」，還有人表示「手感爆棚欸」、「太好笑了，我也要去跪一下」、「輸900的我，真的不要跟我一樣一直覺得會贏」、「親哥哥無誤」、「我們受過專業訓練，除非忍不住，不然是…不…會…笑…的」、「天啊，跪下那一段太可愛」、「我來沾沾喜，新年快樂」、「哥哥的部分會笑死，最後的身高攻擊太傷了啦」、「傷不傷都無所謂，跪的值得都可以」。