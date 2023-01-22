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劇院走春7大活動玩不完！超萌兔兔提燈　空中花園藏必拍景點

▲▼ 。（圖／國家歌劇院提供）

▲國家歌劇院在農曆年節推出一系列活動，適合親子一起遊玩。（圖／國家歌劇院提供，下同）

記者許權毅／台中報導

過年走春好去處就在國家歌劇院！自大年初一至初六歌劇院推出一系列適合全齡精彩活動，包含踩街、兔子玩偶DIY、經典劇集免費放映等等，現場還有不同展覽、裝置藝術讓大小朋友們拍照遊玩。

國家歌劇院在農曆連假期間規劃7大活動，有《揚眉兔氣大偶迎春》推出的「八仙」神仙大偶，加上去年受到熱烈歡迎的「福祿壽」，在歌劇院踩街巡遊；還有《福兔臨門-兔偶DIY》由戲偶設計師葉曼玲打造，將生肖兔子變身童趣又互動力十足的手套偶，親子可合力完成。

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▲▼ 。（圖／國家歌劇院提供）

▲▼ 。（圖／國家歌劇院提供）

《舞獅迎新春》則是邀請兩廣龍獅戰鼓團帶來磅礴戰鼓表演，在歌劇院敲響第一聲；歌劇院內小劇場NTT放映室春節特映精選6部經典歌劇、舞劇及百老匯紀錄片，包含法國巴黎歌劇院《阿伊達》、英國皇家歌劇院《茶花女》、東京新國立劇場《灰姑娘》、普雷祖卡現代芭舞團《天鵝湖》、英國皇家芭蕾舞團《冬天的故事》及百老匯紀錄片《在路上》等。

▲▼ 。（圖／國家歌劇院提供）

歌劇院街區則在27日推出導覽，帶領大小朋友從歌劇院出發，前往惠來遺址一窺3600年前的生活樣貌，並且探訪惠來里福德祠百年信仰；27日起在歌劇院2樓大劇院前廳舉行《如幻似真—人造時代》特展，由策展人蔡宏賢2度領軍，與3組國際新媒體藝術創作家一起探索人工智慧產生的影像與自然的關聯。

▲▼ 。（圖／國家歌劇院提供）

此外歌劇院6樓空中花園的裝置藝術《嬌兔三窟》展出一路持續到2月28日，有可愛的空花燈飾陪伴大家渡過歲末新春，日夜間還有不同氛圍，相當值得一訪。詳細活動時間請見2023歌劇院走春藝起來官網。 

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