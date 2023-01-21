過年2波極冷空氣接力！寒流「最凍時間曝」　北部高山可望追雪

▲寒流初二晚間南下，初三晚間到初四最冷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天大年初一(1/22)將有拜年走春潮，東半部留意將有降雨，下周一初二(1/23)晚間極冷寒流近逼強襲，初三(1/24)晚間到初四(1/25)清晨最冷，低溫狂掉至6度，北台灣2公尺以上高山有機會降雪，初七(1/28)又將有一波冷氣團灌頂。

中央氣象局預報員葉致均表示，明天大年初一(1/22)風場轉東南風，水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部有零星降雨，天氣回暖，各地可到23度到26度，南部內陸可到28度到29度。

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▲▼未來溫度趨勢。（圖／氣象局）

下周一初二(1/23)鋒面通過台灣，北部、東半部地區降雨機會提高，寒流入夜後逐漸南下，初二晚間開始降溫，下周二初三(1/24)晚上到下周三初四(1/25)清晨將是最冷的時候，中部以北到東北部低溫8到10度，其他地區包括南部、花東低溫11到13度，另沿海空曠地區或近山區有機會降到6度，這波寒流將影響到下周四初五(1/26)清晨，初五白天溫度將明顯回升。

葉致均表示，這波寒流也有機會看到降雪，預估初三(1/24)下半天到初四(1/25)白天，北台灣2千公尺以上高山有機會降雪；中部3千公尺以上也有機會降雪，不過機率偏低。此外，初二到初四(1/23~1/25)受鋒面通過影響，降雨以北部、東半部為主，初五和初六(1/26~1/27)水氣減少，迎鋒面東北部有零星雨，初七(1/28)大台北、東半部有降雨機會。



▲未來降雨和溫度趨勢。（圖／氣象局）

葉致均也提醒，下周六初七(1/28)至初九(1/30)還有一波大陸冷氣團南下，氣溫將再度下降，後期冷空氣強度仍調整空間，仍待觀察。