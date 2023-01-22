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大年初一「14點禁忌」！　犯了這點和人結怨一整年

▲春節,農曆春節,過年,尾牙,運勢,命理,好運。（示意圖／取自Pixabay）

▲大年初一開心過，命理師提醒14點禁忌。（示意圖／取自Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

今（22日）迎來大年初一，命理師小孟老師在臉書提醒，兔年第一天有14大禁忌，如不可以借錢給別人、不可睡懶覺，以及忌掃地、洗衣服等，還有不要大過年的就和人吵架，因為各自都可能對接下來一年造成影響。

小孟老師在臉書「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」列出大年初一的14點禁忌：

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1.不可以借錢給別人：
初一借他人錢財容易把財氣借光。
2.初一不可睡懶覺：
大年初一為為農曆新年的頭一天，古代相傳第一天要早起才能擁有好兆頭，太晚起來容易把好運睡光。
3.催睡夢中的人不宜叫全名：
初一若要催人起床不要叫全名，可以直直呼綽號或直接搖起來，若直接催喊全名，容易未來一年都要催別人。
4.不要睡午覺：
初一不要睡午覺，可外出走走，目前受疫情影響建議可以在家伸展筋骨，與家人聊天。
5.忌動針線：
初一動針線未來一年容易有血光。
6.忌動剪子和刀子：
初一動刀子剪刀，易有煞氣，因此容易犯口舌是非。
7.忌掃地洗衣：
初一不宜掃地與洗衣，不然容易把好運洗光與掃光，另一說為初一與初二是水神生日，因此要洗衣等初三再洗。
8.不要砸破東西：
古人認為初一砸破東西有不吉利的意涵，因此萬一不小心砸破東西一定要說碎碎平安。
9.不要倒垃圾：
初一倒垃圾容易把財氣與好運倒光。
10.不要吃稀飯、葷食：
古代人認為稀飯是窮人在吃的，因此初一吃稀飯容易吃窮，不吃葷是有句俗語說：初一早吃菜恰贏吃全年齋，因此初一吃素能得到好福氣。
11.早上不要洗澡洗頭：
初一，一大早不要洗澡洗頭，因為初一早上代表龍頭好運的泉源，洗澡洗頭容易洗掉好運氣，建議要洗澡洗頭的人可以在晚上來洗比較好。
12.不煮新飯：
古人習俗初一吃除夕夜留下的「年夜飯」，代表年年有餘，口福運差強，因此年夜飯可要多煮一點。
13.不要罵人說髒話：
初一不要說髒話，也不要吵架罵人，以免一整年與人結怨。
14.不要穿太黑：
初一為過新年，要充滿喜氣因此不要穿太黑，不然一整年運勢容易比較暗。

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