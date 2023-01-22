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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與李貴敏來場老派聚餐！「它似蜜」不是咒語　鮮豆雞絲連周美青都愛

▲李貴敏介紹私房最愛菜館。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲李貴敏對菜單如數家珍，每個禮拜都要帶家人來聚餐。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

平時在立法院忙於問政、研究法案的國民黨立委李貴敏其實是位老饕，趁著這次過年，李貴敏拿出口袋名單，也就是位 於台北市中山區的「天廚菜館」，這是一間擁有50多年歷史的北京中菜餐廳，李貴敏更笑稱，每周都要與家人來天廚享用美食，怎麼吃都不會膩，菜單中的烤鴨三吃可說是必點，另外還有清朝慈禧太后最愛的羊肉料理「它似蜜」，以及前總統夫人周美青喜歡的鮮豆雞絲。

天廚菜館原本是兩層樓的用餐空間，但因疫情關係，目前只剩下三樓，從門口就能看出中式擺設相當古色古香，且服務員也都是身著旗袍端菜，相當有儀式感。李貴敏對菜館的菜色如數家珍，更不諱言每周都要帶父母、家人來此聚餐，相當符合「老東北人」的口味。說到菜單哪些是必點，李貴敏展露不同於在立法院犀利問政的態度，而是興致勃勃地向記者介紹，甚至向店家借清朝時代的美食書，看得出來不管是對於店家或是美食，都非常有感情。

▲李貴敏介紹私房最愛菜館。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲李貴敏更現場示範如何包烤鴨捲。（圖／記者鄭佩玟攝）

師傅首先端上金黃澄澄的烤鴨，油亮亮的烤鴨出場立刻響起此起彼落的快門聲，李貴敏得意的說，這是她在台北吃過數一數二的鴨肉，不管是在口感還是色澤，都令人讚不絕口，雖然也嘗試過其他幾間遠近馳名的烤鴨店，但還是最喜愛天廚的老味道；服務生也會趁熱來幫忙包一次鴨肉捲，把蔥白、鴨肉、甜麵醬夾進麵皮中，李貴敏介紹，甜麵醬是老廚師特製的，吃起來不會太油膩，清淡適合長輩口味。

李貴敏接著介紹另外一道天廚的特色料理，也就是慈禧太后最愛的「它似蜜」，帶著大蒜香氣的炒羊肉片，連一向害怕羊騷味的記者淺嘗幾口後，發現騷味並不重，而是帶了點甜，調味較有層次，適合搭配塔餅享用；另外一道讓李貴敏讚不絕口的也是滿州特色菜「尼罕寧默哈庫它」，由牛風巢肚與花膠一同燉煮，兩種都燉煮的剛剛好，軟嫩又富有彈性，湯汁富有膠質鮮味又不會過鹹，值得品嘗看看。

前總統馬英九夫人周美青最愛的鮮豆雞絲也是天廚的招牌菜，纖細的豆仁與特殊處理過的雞肉絲，李貴敏指出，千萬別小看這道看似簡單的料理，翠綠的豆粒是以人工從甜豆莢中逐顆剝取，1斤豆莢僅能挑出3兩豆仁，鮮甜毫無豆腥，最適合用來孝敬挑嘴的長輩；另外，招牌大盤菜「天廚老豆腐」以老母雞湯慢火細煨豆腐，直到豆腐生孔，雞鮮滲透入裡，再與車輪鮑片、金華火腿、冬菇等極鮮之物共扣海碗裡上籠屜蒸了，李貴敏說，豆腐本是最淡白之物，這道菜卻匯聚山珍海錯鮮美，是兼具觀賞性與美味的好料理。

▲李貴敏介紹私房最愛菜館。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲天廚菜館收藏《隨園食單》，為古代文人寫的食譜。（圖／記者鄭佩玟攝）

創立於1971年的「天廚菜館」是台北市知名的老派北方菜館，深獲許多知名美食家青睞。不過，2020年4月由於新冠疫情造成業績下滑9成，天廚菜館曾宣布暫停營業2個月，李貴敏受訪時感嘆，消息一出後，店裡的電話就被客人打爆，阻止天廚菜館歇業，餐廳也順勢打消停業念頭。

從對菜單如數家珍就看得出來，天廚的老味道已成為李貴敏生活的一部分，為了希望傳統美食能夠延續、餐廳風味能讓更多人品嚐，李貴敏經常呼朋引伴來吃，天廚老闆後來覺得就算虧錢也要繼續經營，不想讓想吃的人找不到這樣地好味道，期盼讓美食文化源遠流長。

▲李貴敏介紹私房最愛菜館。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲常客李貴敏與老闆有好交情。（圖／記者鄭佩玟攝）

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