▲蘇貞昌。（圖／記者楊惠琪攝）



記者崔至雲／台北報導

九合一選舉民進黨大敗，內閣改組議題呼聲不斷，行政院院長蘇貞昌今（11）日面見總統蔡英文，傳言即將開始內閣改組或總辭。國民黨立委李貴敏表示，無論換誰，只要網軍治國、派系治國亂象不改，換誰都沒用。如果始終不能回歸專業治國，無非是走完敗戰處理的垃圾程序罷了。

李貴敏指出，原本民間對蘇貞昌的印象是衝衝衝，劍及履及，雖人和不足，但在民進黨內還算是少數有完整歷練的幹才；祗是這次回鍋閣揆，用人不當導致凡事黑箱、囂張跋扈，卻是能拖就拖、能賴就賴，更是和民意與世界脫軌，實在看不出任何行政績效，也因此才會惡評如潮、民怨不斷。民進黨也因此被民眾投下了不信任票。

「蘇貞昌為什麼這次當了行政院長有這麼極端的改變？」李貴敏認為，主要就是自恃有網軍、大內宣保駕護航，背棄了專業治國的路線，更不在乎民意的囑託，變本加厲，劍走偏鋒，步上政治人物網紅化的錯誤路線。一切祗有黑箱，也祗想混淆民眾認知，藉以闖關？

李貴敏批，行政權獨大且無視民意的結果就是派系分贓、派系治國。權位都當成民進黨的家天下給分了，絲毫不問專業。一堆夫妻檔、政二代、綠二代、裙帶關係，現在連師生關係的學閥都能分一杯羹，更讓人無法接受。

「網軍治國，所以治國不問專業，只看網軍如何帶風向或霸淩他人！也祗想透過黑箱與大內宣混淆視聽、或模糊派系分贓？官員與人民活在兩個世界，當然遠離民意。」李貴敏說，如果這個問題不先解決，誰來當閣揆或閣員都沒用吧。

