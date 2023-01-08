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高雄烤鴨釣蝦場「開幕3個月就倒閉」　無良老闆給員工的訊息曝光

▲▼左營倒店 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄左營一家新開3個月的烤鴨釣蝦場傳出倒店。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄左營一間烤鴨釣蝦場才新開幕3個月，最近卻傳出無預警倒閉，員工領不到薪水，廠商找不到人討錢，房東太太也沒收到房租，員工PO文拍影片抱怨領不到薪水，聯絡不上，還自嘲「這次的行銷做得非常成功」，相當無奈。

▲▼左營倒店 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲員工把老闆傳的跑路訊息PO網。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

位於左營文慈路上的這家烤鴨釣蝦場主打24小時營業，還強調全館禁菸，提供大人休閒之外，家長們也能帶小朋友一起體驗釣蝦樂趣，而且釣蝦場內還能吃烤鴨，一鴨兩吃複合式經營。

據了解，烤鴨釣蝦場去年10月才開幕，業者時不時推出優惠攬客，網路抖音上也有不少人分享消費經驗，不料才剛開幕不到3個月，就傳出倒閉的消息。

▲▼左營倒店 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲烤鴨釣蝦場人去樓空。（圖／記者陳宏瑞攝）

員工PO文拍影片抱怨，6日上班時就發現店內一些貴重物品不見了，隨後就聯絡不上老闆，最後則是接到老闆傳來的訊息，指「我帶著700萬的債務和自責落跑了，如果我死了，就當作是報應」。

員工當場傻眼，也不知道該怎麼辦？只能自嘲「老闆參加路跑比賽」、「大跑特跑」、「不管你要死要活可以先給我們薪水嗎？」、「這次行銷做得相當成功」。

▲▼左營倒店 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲烤鴨釣蝦門口堆滿垃圾。（圖／記者陳宏瑞攝）

據了解，老闆欠的債務大約百萬，目前釣蝦場人去樓空，大門深鎖，門口則是堆滿垃圾。

轄區左營分局表示，目前沒有接獲相關的員工或廠商報案，應該是屬勞資糾紛，勞工局則說，也尚未接到員工的勞資爭議投訴，將會進一步了解詳情。

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