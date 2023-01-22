菩薩眼前就是精華地　彰化市開化寺穩坐20年地王　

▲彰化開化寺前路段坐穩地王寶座。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣地價及標準地價評議委員會公告土地現值及公告地價作業，今年公告土地現值微調漲1.2%，全縣最高地價區段仍由開化寺旁民族路兩側、也就是中華路及太平街間之地段奪下，凍漲6年，公告土地現值為每平方公尺16.2萬元，換算每坪53.55萬元，最低地價區段位於大城鄉，區段公告現值為每平方公尺110元(每坪364元)。

地政處表示，彰化縣112年度公告土地現值調整，業經地價及標準地價評議委員會評議通過，相較2022年微漲。由於公告土地現值係作為土地買賣移轉時申報土地移轉現值之參考，而非課徵地價稅之依據，故本次調整對地價稅不會產生影響。

地政處指出，地王仍由彰化市的民族路東側-中華路口至合作金庫彰營支庫(商業區)蟬聯，宗地公告土地現值每平方公尺21.06萬元(每坪69.6萬元)，相較去年微幅調漲0.62%。

全縣最高地價區段位於彰化市民族路兩側-中華路口至太平街，區段公告土地現值為每平方公尺16.2萬元(每坪53.55萬元)。最低地價區段位於大城鄉，東至海堤，南至台西段界，北至魚寮溪出海口之海埔新生地，區段公告現值為每平方公尺110元(每坪364元)，比起過去每坪330元，漲幅在1成之間。

地政處強調，民眾如需查詢2023年公告土地現值，請至地政處網站（https://land.chcg.gov.tw/）首頁－線上查詢之「公告土地現值及公告地價」查詢。