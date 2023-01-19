快改道！春節10天連假　國1埔鹽系統交流道「南北向各封閉3天」

記者唐詠絮／彰化報導

春節10天連假，為了預防春節期間返鄉及出遊可能造成的人潮及車潮，彰化縣警察局已規劃各項交通疏導、管制措施，其中國道1號埔鹽系統交流道，將於22、23、24日凌晨0時至中午12時封閉南下匝道，另於24、25、26日中午12時至晚間24時封閉北上匝道，呼籲用路人於該時段內利用其他交流道上高速公路。

▲埔鹽系統南向入口封閉改道路線圖。（圖／彰化縣警局提供）

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彰化縣警局交通隊指出，相關替代道路規劃，台76線欲轉國1南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線（員鹿路）→國1員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路）→左轉縣148線（員鹿路）→國1員林交流道。

台76線欲轉國1北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路）→國1彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→國1彰化交流道。

▲埔鹽系統北向入口封閉改道路線圖。（圖／彰化縣警局提供）

交通隊表示，國1彰化、員林交流道為高速公路局實施匝道儀控管制重點路段，配合匝道儀控管制，彰化、員林交流道匯入國1綠燈秒數減少，可能造成較長時間等待上國1，提醒駕駛人可提前改道，行駛線東路至和美交流道上國道3號，或由台76線、縣144線員林大排改道行駛台61線西濱快速道路。另外提醒駕駛人，25日（初四）13時至18時，高速公路局實施北上匝道高乘載管制，包含國1北斗、員林、彰化交流道及國道3號快官系統交流道、和美交流道等，限3人以上及特種車輛才可上國道。

台61線西濱快速公路部分，民眾為避開國道車流，可選擇行駛台61線，警方也針對台61線彰化路段全線首次投入春節疏運，置重點於車流觀測，遇台61線上壅塞回堵時，民眾可改下匝道行駛台17線，警方並規劃在台17線各重要路口及匝道口機動交通疏導管制，確保台17線行車順暢。

鹿港古蹟區（天后宮、龍山寺）周邊道路管制車輛進入，鹿港鎮公所於鎮區共規劃15處停車場，共計停車格1827位，外縣市遊客利用國1下彰化交流道→行駛彰鹿路進入鹿港，或由台76線、台61線→接縣144線道路進入鹿港。

2023花在彰化-溪州公園及田尾公路花園，溪州公園停車場規劃於溪州鄉俊仁路台糖停車場搭乘接駁區搭乘免費接駁車。「彰化月影燈季」活動在八卦山大佛風景區舉行，因卦山路沿線停車場有限，請民眾多利用山下停車場，如中山路利和停車場、旭光路華陽停車場、南郭路縣府停車場等。