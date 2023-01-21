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快訊／鎮瀾宮頭香是「大甲粉腸哥」3度奪冠！　抱走1.8萬金媽祖

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

今（21日）晚是除夕夜，因為疫情停辦兩年的大甲鎮瀾宮搶頭香活動，子時（11點）恢復舉辦，今年頭香哥超猛，是在廟口賣粉腸的56歲康姓老闆，已經是三度抱走頭香！他表示，本來沒有打算搶頭香，但晚上來拜拜時，隱約有一種感覺，媽祖對他說「來搶頭香！」沒想到又搶成功，抱走市值分別為1萬8000元的金媽祖！

▲超猛！鎮瀾宮頭香是大甲粉腸哥　3度奪頭香抱走1.8萬金媽祖。（圖／記者游瓊華攝）

▲超猛！鎮瀾宮頭香是大甲粉腸哥，3度奪頭香抱走1.8萬金媽祖。（圖／記者白珈陽攝）

▲超猛！鎮瀾宮頭香是大甲粉腸哥　3度奪頭香抱走1.8萬金媽祖。（圖／記者游瓊華攝）

▲鎮瀾宮董事長顏清標一眼就認出頭香哥是過往常勝軍「大甲粉腸哥」。（圖／記者游瓊華攝）

鎮瀾宮董事長顏清標一眼就認出頭香哥是過往常勝軍「大甲粉腸哥」，也直呼粉腸哥是「武林高手」。康姓老闆表示，加上這次，自己已經搶過三次頭香，一次二香，每天都會來廟裡祈求平安、生意興旺。這次搶頭香成功，是從中門進入廟中，但自己東、西、中門都有搶過頭香，沒有特別秘訣。

顏清標則指出，疫情趨緩，今年恢復搶頭香，人潮多也比往年熱鬧許多，一切感謝媽祖保佑、媽祖慈悲，也希望今年國運佳，大家平安順利。

鎮瀾宮上一次舉辦搶頭香已經是2020年。根據習俗，各大廟宇農曆大年初一開廟門，第一個將香插進金爐的幸運兒，將會運氣興旺。今年恢復搶頭香，參拜人潮明顯比過去兩年多，爐香裊裊乘載信徒心中所願，祈求兔年順利。

鎮瀾宮在晚間10點40分關廟門、10點45分開春頌經祈福，並在子時、也就是晚間11點整開廟門搶頭香。另外，1月24日大年初三晚間11點抽四季籤。

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