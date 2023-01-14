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冒名「送慶記」恐嚇捐1億給媽祖　害精神痛苦...男要賠顏清標48萬

▲▼大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（圖／記者李毓康攝）

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（圖／資料照）

記者蔡怡萍／台中報導

台中市72歲的李姓退休老師常看政論節目，看名嘴們力批鎮瀾宮假借信仰名義實為斂財，且認為北屯某建商和市府勾結，竟冒用大甲鎮瀾宮董事長顏清標名義，寄恐嚇信給建商「捐壹億現金給媽祖，否則送慶記給您」，並且也恐嚇包括國民黨主席朱立倫、前台北市長柯文哲等政治人物，李被依偽造文書等罪判刑1年10月後，顏清標自認因為遭冒名感到「精神痛苦」提告求償，法院審後判李須賠償48萬。

台中市北屯區某建設公司1月24日收到一封以毛筆字書寫的恐嚇信，內容寫道「捐壹億現金給媽祖，否則送慶記給您」，文末署名「董事長顏清標」，信封寄件者則是「大甲鎮瀾宮」；顏清標隔天就出面澄清，這種以恐嚇取財、勒索的方式寄發黑函，已嚴重影響他本人和鎮瀾宮信譽，要求警方追出恐嚇人。

台中刑大隨即組成專案小組擴大追查，查出為一名家住台中太平區的李姓男子，李男前後冒用了中國國民黨、台中市政府、廉政署等名義，寄出多達20封恐嚇信，對象有盧秀燕、柯文哲、副議長、朱立倫等多位政治人物，內容寫下「縱容顏家、小心狗命」、「ㄍㄢˋ假情假意，恁爸肏妳」、「天地不容、路旁埋屍」等不堪言語，還有比中指、手掌心畫有FUCK字樣的圖像，其中有8筆冒用大甲鎮瀾宮的名義，恐嚇收信者捐錢給媽祖，「否則送慶記」。

李男被依偽造文書案件起訴，台中地院將20項罪行合併處1年10月徒刑；顏清標則另外提告李男冒名到處恐嚇，足以混淆收件人，對他的名義造成不法侵害，他曾擔任議員、現又為大甲鎮瀾宮董事長，屬社會上公眾人物，不雅的信件內容會輕蔑、貶抑其人格，事發後他需向收件人解釋並為此事奔波，妨礙正常工作之進行、造成日常生活不便，更需擔心李男此行為會導致其他麻煩事端而忐忑不安，受有精神上之痛苦，求償80萬元。

台中地院審後，認為李男侵害顏清標姓名權與名譽權情節嚴重，主張求償應屬有理，判李需賠償48萬精神撫慰金，全案還可上訴。

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