報名要快！南瑤宮除夕路跑迎頭香　冠軍將獲獎金8888元

▲彰化南瑤宮迎頭香路跑活動參加人數眾多。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

年年報名秒殺的南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動，將於1月21日除夕夜晚上9時至隔天凌晨2時登場，自即日起至明年1月21日止，在南瑤宮服務台現場受理報名，南瑤宮管理人彰化市長林世賢歡迎大家踴躍報名參加，「人人攏頭香，人人攏好運」。

林世賢市長指出，有鑑於過去南瑤宮曾經舉辦過多年的「除夕搶頭香」活動，每逢搶頭香開廟門時，推擠、跌倒受傷事件頻傳，甚至還曾爆發肢體衝突的意外，後來於109年起，活動型態更改為「除夕路跑迎頭香」，已連續舉辦2年，今年由於疫情嚴重停辦一年，在疫情較為緩和之後，明年過年除夕再度恢復舉辦。

明年恢復舉辦的「除夕路跑迎頭香」活動，報名費用200元，只要報名即贈送彰化媽毛巾1條、限量版文創滑鼠墊、彰化媽鑰匙圈及活動保險，另屆時跑完全程者再贈送完賽獎牌1個。路跑的路線為，自旭光西路75號前至南瑤路43號的南瑤宮，全長600公尺。

▲彰化南瑤宮迎頭香路跑活動開始報名。（圖／ETtoday資料照）

林世賢表示，比賽將分男、女2組舉行，各組獎金第1名8,888元、第2名6666元、第3名5,168元。另為增活動的趣味性，明年特別另增加最佳造型獎以及結合社區擔任啦啦隊；獲評定最佳造型獎的前5名，可獲頒獎金2,000元及贈送媽祖發財錢母。

林世賢強調，即使未報名參加路跑競賽的民眾，只要在路跑活動結束後，報名參加「迎頭香團拜」並添油香100元，也可憑收據換取媽祖發財錢母。