10年來都靈驗！命理師曝「初一這2時間招財」：拜完馬上接大case

▲命理專家表示，大年初一穿新衣到廟裡拜拜、點燈，可招來好運。（圖／CTWANT提供）

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想要讓新的一年財運亨通或姻緣浮現，農曆大年初一可別忘了「迎財神」、「求喜神」！台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授也分享自身經驗，坦承以前他都只是提供資料給媒體而沒有去實踐，直到10年前開始按照自己提供的內容一一操作求財，「馬上就接到大case，不誇張！」

大年初一，第一次出門，求今年第一個願望「頭香」，因此，求事業財帛或求姻緣感情，只能兩者選擇一種。西元2023年癸卯年，農曆大年初一迎財神、求喜神之方式如下：

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「迎財神」（求事業、財帛、學業、健康）

於除夕晚上11點至大年初一凌晨1點，或是大年初一早上5點至7點，從當時居住的家裡或飯店為中心點出發，往北方前進找一家自己覺得不錯的「陽廟」，也就是有供奉觀士音菩薩、關聖帝君、財神爺、媽祖娘娘、福德正神等正神的廟宇，不可至「陰廟」（供奉百姓公、萬善爺等），信奉天主教、基督教則到該方向之教堂，向神明稟告個人資料，並向祂們祈求今年鴻圖大展、財運滾滾、事業順利或身體健康等。

必須注意的是，這趟迎財神務必要是大年初一當天第一次出門，出門時，心裡要想著今天非常快樂，要去迎接財神來家中，「拜完就回家，中途千萬別去別的地方」，回家途中，心想財神跟著自己回家；回到家中後，心想財神已至家中、已上神案，然後將大門關上。

若北方沒有自己覺得不錯的「陽廟」，也可往東方的「陽廟」祈求。

「求喜神」（求姻緣、感情）

若想求姻緣，可在大年初一凌晨1點至3點或早上9點至11點從住的家裡或飯店出發，往西北方找一家自己覺得不錯的「陽廟」，以上述同樣的方式向廟裡的神明祈求姻緣浮現，求得良緣。

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